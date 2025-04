Quốc tế Phương Tây tiết lộ điểm yếu của Mỹ ở Thái Bình Dương National Interest cho rằng, Nhật Bản có thể trở thành mắt xích yếu trong hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Nhật Bản là đồng minh hàng đầu của Mỹ tại Thái Bình Dương. Ảnh minh họa: Asia Policy

Theo tờ National Interest, đồng minh chính của Mỹ tại Thái Bình Dương - Nhật Bản, cũng có thể trở thành lỗ hổng chính trong hệ thống phòng thủ khu vực của Mỹ.

"Nhật Bản đã trở thành đồng minh hàng đầu của Mỹ tại Châu Á, với sức mạnh răn đe hải quân mạnh mẽ và là đối trọng với Trung Quốc. Nhưng thật không may, Nhật Bản lại nổi tiếng là “thiên đường” gián điệp. Chính phủ không thể bảo vệ bí mật quân sự và do đó phải chịu trách nhiệm cho một môi trường mà các điệp viên nước ngoài hoạt động tương đối tự do. Điều này xuất phát từ việc Nhật Bản thiếu luật chống gián điệp mạnh mẽ, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật hiện tại lại không muốn áp dụng các biện pháp kiểm soát và giám sát chặt chẽ" - bài báo Natinonal Interest cho biết.

Tài liệu này cũng lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về Đài Loan, Nhật Bản sẽ trở thành điểm yếu trong khả năng phòng thủ của Mỹ. Hơn nữa, người ta cho rằng lỗ hổng tình báo ở “đất nước mặt trời mọc” không chỉ là vấn đề của Nhật Bản, mà còn là vấn đề của liên minh làm suy yếu an ninh của Mỹ, cũng như toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Các hoạt động tình báo nước ngoài liên tục tại Nhật Bản và việc thiếu những kinh nghiệm đáng kể cho thấy nhu cầu nghiêm túc về cải cách và thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện để bảo vệ bí mật nhà nước của Nhật Bản. Điều này càng trầm trọng hơn do thực tế là các cơ quan chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn tư nhân xử lý bí mật nhà nước không đào tạo các chuyên gia phản gián và an ninh” – National Interest nêu rõ.

Vào cuối tháng 3, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định ý định hợp tác tích cực để tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe, cũng như tăng cường sự hiện diện ở phía Tây Nam quần đảo Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông.