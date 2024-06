Kinh tế Phường Trường Thi được công nhận chuẩn đô thị văn minh Ngày 26/6, UBND phường Trường Thi (thành phố Vinh) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy và UBND cùng các phòng, ban thành phố Vinh; cán bộ, nhân dân phường Trường Thi.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng phường Trường Thi đạt chuẩn đô thị văn minh. Ảnh: Hoài Thu

Đoàn kết đồng thuận xây dựng đô thị văn minh

Báo cáo những kết quả đạt được, tại buổi lễ, đồng chí Hồ Sỹ Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trường Thi khẳng định, cán bộ, nhân dân phường Trường Thi qua các thời kỳ đã nỗ lực đoàn kết, chung tay cùng thực hiện theo các định hướng chỉ đạo của các cấp, ngành. Trong đó, nhiều tiêu chí quan trọng đã được xây dựng đạt chuẩn như về quy hoạch đô thị, đảm bảo môi trường và an toàn thực phẩm; an ninh, trật tự; công tác thông tin, truyền thông và tiêu chí về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị…

Trên địa bàn phường, các công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch với kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 100% nhà ở kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của quy hoạch đô thị. Các công trình công cộng trên địa bàn như: Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên Nguyễn Tất Thành, phố đi bộ, đền Hạ Mã, sân vận động do phường quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả và giá trị văn hóa và lợi ích công cộng.

Chủ tịch UBND phường Trường Thi Hồ Sỹ Dũng báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Các tuyến đường kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp được hình thành với giá trị huy động trong nhân dân hơn 15 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 - 2023. Hiện phường không còn nhà tạm, nhà dột nát. 32/32 tuyến đường chính của phường đều có vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây xanh. Có trên 90% các tuyến đường ngõ có điện chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn chấp hành tốt vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, công trình sinh hoạt hợp vệ sinh. Các lực lượng kiểm soát và duy trì ổn định an ninh, trật tự. Tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông giảm hàng năm. Vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên, tham gia đua xe và tình trạng đua xe trái phép không xảy ra trên địa bàn. Phường Trường Thi đã được công nhận đạt chuẩn về “phường sạch ma túy”. Công an phường đạt đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, là đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06/CP.

Lãnh đạo phường Trường Thi cũng phát biểu khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, không ngừng khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng nhau vì một phường Trường Thi phát triển nhanh và bền vững, trở thành phường đáng sống.

Đồng thời, quyết tâm thực tốt Nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng thành phố Vinh đạt mục tiêu "Trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ" theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Nghệ An đã đề ra.

Tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh biểu dương, ghi nhận nỗ lực của cán bộ, nhân dân phường Trường Thi trong xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân dân phường Trường Thi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, giúp nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, phường được công nhận phường sạch về ma túy, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hài lòng đề nghị được công nhận đô thị văn minh.

“ Phường Trường Thi được thành lập ngày 21/8/1982. Đến nay, Trường Thi là phường trung tâm hành chính của Nghệ An với trên 80 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn gắn liền với các công trình văn hóa lớn như: Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên Nguyễn Tất Thành, phố đi bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú cũng nhấn mạnh, phường Trường Thi có lợi thế là phường trung tâm của thành phố, gắn với nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng của tỉnh, các công trình văn hóa...

Lãnh đạo phường Trường Thi đón nhận Quyết định công nhận chuẩn đô thị văn minh. Ảnh: Hoài Thu

Vì vậy, bên cạnh duy trì giữ vững các kết quả đạt được, tập thể phường cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh. Cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu gương cùng nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Vinh thành thành phố đáng sống.

Bên cạnh đó, các tiêu chí về công tác thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục, văn hóa đô thị được đảm bảo thông suốt từ phường đến các khối dân cư.

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho 1 tập thể, 3 cá nhân phường Trường Thi có đóng góp xuất sắc trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Hoài Thu

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho 6 tập thể, 9 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân dân phường Trường Thi trong xây dựng đô thị văn minh, Chủ tịch UBND thành phố Vinh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Chủ tịch UBND phường Trường Thi tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân.