Phút trải lòng của huấn luyện viên Phan Như Thuật về Sông Lam Nghệ An

Nhiều điểm sáng trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An được thể hiện tại vòng 11 V.League 2023, trận đấu đầu tiên huấn luyện viên Phan Như Thuật chính thức nắm quyền dẫn dắt đội chủ sân Vinh. Ảnh: Chung Lê

PV: Khi được chọn lên dẫn dắt Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh đội bóng đang đối diện với rất nhiều khó khăn, vậy ông đã vượt qua những áp lực đó như thế nào?

Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Trước khi quyết định nhận nhiệm vụ dẫn dắt Sông Lam Nghệ An tôi đã rất lo lắng. Tôi phải tự đặt ra cho mình những giả thuyết nếu gặp phải thất bại thì bản thân cần phải đối diện nó như thế nào. Tuy nhiên, với sự tin tưởng từ lãnh đạo câu lạc bộ, ủng hộ của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, tôi quyết định nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó trong quá trình tập luyện, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các trợ lý huấn luyện viên. Điều đó đã giúp tôi có niềm tin sẽ đưa Sông Lam Nghệ An thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng V.League.

Cũng phải nói rằng, tôi rất may mắn khi được kế thừa di sản từ huấn luyện viên tiền nhiệm. Ban huấn luyện mới chỉ phát huy, nâng cao thêm chiến thuật đã được xây dựng từ trước. Song song với đó, tôi thường nói chuyện, chia sẻ những vấn đề mà các cầu thủ đang gặp phải, rồi cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Qua những phương pháp như thế tinh thần của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể, họ đã lấy lại được sự tự tin để chơi bóng. Đó là chìa khóa giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu hiệu quả hơn trong những vòng đấu còn lại của mùa giải.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

PV: Mỗi huấn luyện viên đều chọn cho mình một phong cách huấn luyện khác nhau. Vậy ông có thể cho biết triết lý cầm quân của mình là gì?

Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Trong bóng đá hiện đại mỗi huấn luyện viên đều phải tự tìm cho mình một thế mạnh riêng và làm sao để phát huy tối đa thế mạnh đó. Tôi là một huấn luyện viên khá trẻ ở V.League, đang phải tự trau dồi phong cách huấn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm dẫn dắt. Tôi nghĩ rằng mình cần học hỏi thêm từ đồng nghiệp, từ các bậc tiền bối đi trước, từ đó phát huy tốt sở trường. Thời gian chắc chắn sẽ giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường mình đã chọn.

Như các bạn đã thấy ở những trận đấu đã qua khi tôi dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ luôn phải đề cao tính kỷ luật, tinh thần thi đấu máu lửa. Trong triết lý cầm quân của tôi vẫn luôn chú trọng đến lối chơi chặt chẽ. Khi đã đảm bảo được sự an toàn, vững chắc ở phần sân nhà, thì khi đó mới tổ chức các đường lên bóng nhanh, để ghi bàn. Tại mỗi buổi tập, hay khi thi đấu, tôi luôn đề cao tính sáng tạo của mỗi cá nhân, nhưng không được đi chệch khỏi sự vận hành của cả hệ thống. Khả năng di chuyển đồng bộ, nhịp nhàng giữa các tuyến luôn phải được chú trọng, từ đó tránh khả năng bắt bài của đối phương.

Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

PV: Vấn đề quản lý đội bóng là một trong những việc làm khó đối với mỗi huấn luyện viên. Ở Sông Lam Nghệ An sở hữu nhiều cầu thủ có cá tính khác nhau, có độ tuổi khác nhau. Vậy ông làm gì để tạo sự đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu chung trong tập thể Sông Lam Nghệ An?

Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Mỗi huấn luyện viên tại mỗi đội bóng khác nhau đều phải trải qua những khó khăn và thuận lợi trong việc quản lý nhân sự. Riêng với Sông Lam Nghệ An chúng tôi gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc này. Bởi tất cả các nội binh ở đây, đều được đào tạo, trưởng thành từ chính câu lạc bộ. Vì thế họ rất hiểu nhau, luôn tồn tại tình anh em trong mối quan hệ đồng nghiệp. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng sức mạnh lớn nhất ở Sông Lam Nghệ An chính là sự đoàn kết trong toàn đội.

Là một huấn luyện viên trưởng, tôi cũng có những nguyên tắc trong quản lý đội bóng. Tôi và ban huấn luyện cùng xây dựng lên quy định trong sinh hoạt, cũng như tập luyện đến từng cầu thủ. Trong mỗi buổi tập, tôi yêu cầu các học trò phải luôn duy trì sự tập trung cao độ, nhưng ngoài đời tôi khá thoải mái với anh em cầu thủ, tôn trọng cuộc sống, sinh hoạt riêng của họ (Tuy nhiên, vẫn phải trong khuôn khổ cho phép). Vẫn biết rằng, mỗi cầu thủ ở Sông Lam Nghệ An luôn có cá tính riêng, nhưng chúng tôi vẫn luôn trao đổi với nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa Sông Lam Nghệ An đạt thành tích tốt nhất. Vì thế anh em cầu thủ rất đồng lòng, luôn nêu cao ý thức tự giác. Đó là điều khiến tôi rất hài lòng khi quản lý đội bóng xứ Nghệ.

PV: Những khó khăn mà Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối diện trong mùa giải tới?

Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Ở mùa giải vừa qua, Sông Lam Nghệ An là đội bóng có độ tuổi trẻ nhất V.League. Các cầu thủ đa số chỉ mới 21, 22 tuổi, nhưng đều nỗ lực trong thi đấu và họ đã có bước trưởng thành vượt bậc. Tuy nhiên, tại môi trường bóng đá có chất lượng cao nhất Việt Nam thì luôn tồn tại sự khốc liệt. Chính vì vậy, kinh nghiệm trong thi đấu đang là rào cản mà Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối diện. Tôi mong các cầu thủ trẻ cần cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để đảm nhiệm tốt những trọng trách tại Sông Lam Nghệ An.

Nhiều gương mặt trẻ tại Sông Lam Nghệ An hứa hẹn sẽ phát huy được hết năng lực tại mùa giải mới. Ảnh: Chung Lê

PV: Ông có thể cho biết những kế hoạch mà Sông Lam Nghệ An sẽ chuẩn bị cho mùa giải mới?

Huấn luyện viên Phan Như Thuật: Sau khi V.League kết thúc, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An được nghỉ 2 tuần. Đến ngày 27/8 toàn đội sẽ trở lại hội quân và bắt đầu chiến dịch tập luyện cho mùa giải mới. Do V.League 2023 - 2024 trở lại sớm hơn trước, nên Sông Lam Nghệ An cũng sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị. Năm nay, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục mục tiêu trẻ hóa đội hình, vì thế chúng tôi sẽ đôn các nhân tố nổi trội ở các đội trẻ lên tham gia cùng đội 1. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác năng lực của từng cầu thủ trẻ, thì chúng tôi phải đợi qua giải U21 Quốc gia 2023 mới có thể nhìn nhận được họ. Vào đầu tháng 10, Sông Lam Nghệ An sẽ tổ chức một số trận đấu giao hữu, thông qua những trận đấu này sẽ giúp anh em cầu thủ lấy lại được cảm giác, cũng như giúp các nhân tố mới có thể hòa nhập tốt hơn với các đàn anh trong đội. Với những cách làm trên chúng tôi nghĩ rằng các cầu thủ sẽ không bị thụ động khi bước vào mùa giải 2023 - 2024.

Sông Lam Nghệ An quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2023-2024. Ảnh: Chung Lê

Song song với đó, chúng tôi cũng sẽ gấp rút tìm kiếm những ngoại binh phù hợp với lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Theo như lực lượng hiện có tại đội bóng xứ Nghệ, chúng tôi sẽ ưu tiên tuyển ngoại binh cho vị trí trung vệ và tiền đạo.

Mùa giải mới đang cận kề, tôi mong rằng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục được đón nhận những tình cảm từ người hâm mộ. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong tập luyện, thi đấu để Câu lạc bộ xứ Nghệ ngày một phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của đông đảo khán giả.