Pickleball: Vợt đồng đội khiến người chơi gãy xương mũi Người đàn ông 35 tuổi bị vợt đồng đội đánh trúng mũi khi chơi pickleball, phải phẫu thuật nâng xương và chỉnh vách ngăn; bác sĩ khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn, quan sát hướng vung tay.

Khoảnh khắc vung vợt tưởng như vô hại đã trở thành bước ngoặt đau đớn với một người đàn ông 35 tuổi trong buổi chơi pickleball cùng bạn. Pha vung tay của đồng đội đi trúng chính diện sống mũi, buộc nạn nhân nhập viện khẩn cấp và nhận chẩn đoán gãy xương mũi phức tạp. Ca chấn thương cho thấy mặt trái của những môn dùng vợt khi yếu tố khoảng cách và tầm quan sát không được đảm bảo.

Pickleball là môn thể thao dùng vợt có tốc độ vung tay cao, tiềm ẩn rủi ro va chạm nếu không giữ khoảng cách và quan sát tốt.

Khoảnh khắc va chạm và chẩn đoán

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, bệnh nhân vào viện với tình trạng mũi sưng to, chảy máu nhiều và đau nhức vùng mặt. Nội soi và chụp CT 128 lát cắt ghi nhận gãy xương ở vị trí tháp mũi, phù nề, tụ khí mô mềm vùng mũi; vách ngăn mũi bị lệch kèm viêm mũi xuất tiết. Đây là tổn thương nặng, thường gặp trong các chấn thương thể thao có va chạm tốc độ cao.

Người đàn ông 35 tuổi bị vợt đồng đội đập trúng giữa mũi, gây gãy xương mũi nặng. Ảnh minh họa

Phẫu thuật và hồi phục

Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên (Trung tâm Tai Mũi Họng), bệnh nhân được điều trị nội khoa 3 ngày để kiểm soát sưng và viêm trước khi phẫu thuật. Khi phù nề ổn định, nội soi kiểm tra cho thấy mũi biến dạng, tháp mũi gãy di lệch, kèm tổn thương ở ngành lên xương hàm hai bên.

Ca mổ diễn ra tỉ mỉ: bác sĩ rạch niêm mạc vách ngăn bên phải – nơi vẹo nặng, tách phần sụn tứ giác và xương vách ngăn, loại bỏ đoạn sụn – xương biến dạng. Sau đó, xương chính mũi cùng phần xương hàm được nâng chỉnh để bảo đảm trục thẳng và đối xứng. Cuối cùng, gạc meche được đặt qua cửa mũi trước để cố định cấu trúc vừa chỉnh hình.

Hậu phẫu, bệnh nhân thở dễ hơn, giảm đau rõ rệt và sinh hoạt bình thường; xuất viện sau 1 ngày theo dõi. Tái khám sau 2 tuần cho thấy vết mổ lành, dáng mũi cân đối trở lại, không còn biến dạng hay nghẹt mũi.

Góc nhìn an toàn trong các môn dùng vợt

Về khía cạnh “chiến thuật an toàn”, ca chấn thương là lời nhắc nhở trực diện với cộng đồng pickleball: cú vung tay mạnh ở không gian hẹp có thể tạo ra vùng nguy hiểm quanh đầu – mặt đồng đội. Khi phối hợp trong những tình huống nhanh, người chơi cần duy trì khoảng cách an toàn, luôn quan sát hướng vung tay và tuân thủ quy tắc giao tiếp trên sân để tránh giao thoa quỹ đạo.

Các môn va chạm hoặc dùng vợt như bóng đá, cầu lông hay pickleball đều có nguy cơ gây gãy mũi nếu mất kiểm soát không gian và tốc độ. Nguyên tắc cốt lõi là chủ động gọi bóng, cảnh báo khi áp sát và ưu tiên tầm nhìn trước khi tung cú đánh.

Bác sĩ khuyến cáo người chơi thể thao nên thăm khám sớm khi có dấu hiệu sưng, đau, chảy máu mũi

Thống kê và các mốc điều trị

Mốc Can thiệp/Kết quả Số liệu liên quan Chẩn đoán hình ảnh Gãy tháp mũi, phù nề, tụ khí mô mềm; vách ngăn lệch; viêm mũi xuất tiết CT 128 lát cắt Điều trị trước mổ Kiểm soát sưng viêm 3 ngày Phẫu thuật Rạch vách ngăn phải, tách sụn tứ giác và xương; loại bỏ phần biến dạng; nâng chỉnh xương chính mũi và xương hàm; đặt gạc meche Can thiệp chỉnh hình Sau mổ gần Thở dễ, giảm đau, sinh hoạt bình thường Xuất viện sau 1 ngày Tái khám Vết mổ lành, dáng mũi cân đối, không nghẹt 2 tuần

Ý kiến chuyên gia

BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết: “Vỡ xương mũi là dạng gãy xương mặt phổ biến nhất vì mũi nằm ở vị trí trung tâm khuôn mặt và nhô ra trước, rất dễ bị tác động. Những chấn thương do tai nạn, té ngã hoặc va đập khi chơi thể thao như bóng đá, cầu lông, hay pickleball đều có thể gây gãy mũi”.

Ông khuyến cáo thêm: “Sau một va chạm mạnh vào vùng mũi, nếu có biểu hiện sưng đau, bầm tím, chảy máu mũi, nghẹt mũi hoặc biến dạng mũi, người chơi nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử lý kịp thời, tránh di chứng như lệch vách ngăn, khó thở hay biến dạng khuôn mặt”.

Tác động với cộng đồng người chơi

Sự cố là lời cảnh báo cho các sân pickleball phong trào lẫn thi đấu: ưu tiên an toàn như một phần của chiến thuật thi đấu. Giữ khoảng cách, quan sát đường vung và tuân thủ quy tắc chơi không chỉ giúp tối ưu hiệu quả phối hợp mà còn phòng tránh các tổn thương nghiêm trọng vùng mặt – mũi. Trong bối cảnh số lượng người chơi tăng, kỷ luật không gian trên sân chính là hàng phòng ngự đầu tiên trước tai nạn.