Xe Plug-in Hybrid: Xe điện vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy điện - Có đáng mua? Plug-in Hybrid kết hợp động cơ xe xăng và xe điện, vừa sạc pin như xe điện, vừa chạy xa như hybrid. Nhưng cách hoạt động của nó phức tạp hơn nhiều.

Tóm tắt nhanh: PHEV vừa là hybrid vừa là xe điện sạc ngoài, chạy điện 20 - 60 km. Có nhiều cấu hình truyền động: power-split, series, through-the-road. Chạy thuần điện thường yếu hơn chạy hybrid, trừ một số mẫu đặc biệt. Nhiều người không sạc PHEV, biến nó thành hybrid cồng kềnh nhưng vẫn hưởng ưu đãi.

Xe xăng lai sạc điện: Công nghệ xe tương lai

Xe hybrid cắm sạc (PHEV) là sự kết hợp giữa xe hybrid thông thường và xe điện, với khả năng chạy bằng điện trong khoảng 32–96 km.

Tuy nhiên, sự kết hợp này khiến nhiều người mua xe bối rối, bởi nó vừa hoạt động như một chiếc hybrid thông thường (như Toyota Prius), vừa có thể sạc pin từ lưới điện để di chuyển bằng điện trong quãng đường ngắn.

PHEV phù hợp với những người di chuyển quãng ngắn hàng ngày, khoảng 37 dặm (60 km) theo thống kê của Bộ Giao thông Mỹ. Nếu sạc đều đặn, người dùng có thể chỉ cần đổ xăng vài tháng một lần. Nhưng khi cần đi xa hoặc không sạc được, xe vẫn hoạt động như một chiếc hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Các loại xe Plug-in Hybrid

PHEV có nhiều dạng:

Hybrid phân tách công suất (Power-Split Hybrids)

Hầu hết PHEV sử dụng hệ thống phân tách công suất, kết hợp mô-men xoắn từ động cơ xăng và động cơ điện để truyền động tới cùng một trục. Các hãng như Toyota, Ford áp dụng cấu hình này, thường trên xe dẫn động cầu trước (như Toyota Prius) hoặc dẫn động bốn bánh.

Dẫn động bốn bánh có thể đạt được qua trục truyền động cơ học (như Ford Escape Hybrid 2005–2012) hoặc động cơ điện bổ sung cho bánh sau (như Toyota Prius, RAV4 Hybrid hiện tại). Hệ thống này giúp xe chuyển đổi mượt mà giữa nguồn điện và xăng.

Hybrid nối tiếp (Series Hybrids)

Loại hiếm hơn là hybrid nối tiếp, nơi động cơ xăng chỉ dùng để chạy máy phát điện nạp pin, không truyền động trực tiếp tới bánh xe. BMW i3 là một trong số ít mẫu xe sử dụng cấu hình này.

Hybrid "xuyên đường" (Through-the-Road Hybrids)

Một số PHEV sử dụng động cơ xăng để dẫn động một trục và động cơ điện cho trục còn lại. Hệ thống điều khiển quyết định khi nào sử dụng điện hoặc xăng để bổ sung sức mạnh. Dodge Hornet R/T và Alfa Romeo Tonale là ví dụ, với động cơ điện mạnh dẫn động bánh sau và một động cơ điện nhỏ hỗ trợ động cơ xăng phía trước.

Hiệu quả chạy điện so với xe điện thuần

PHEV thường yếu hơn khi chạy chỉ bằng điện so với khi kết hợp xăng-điện. Ví dụ, Mazda CX-90 PHEV 2024 có động cơ điện 173 mã lực, nhưng tổng công suất hybrid đạt 323 mã lực. Điều này dẫn đến khả năng tăng tốc chậm hơn đáng kể ở chế độ điện (11 giây từ 0 - 96 km/h) so với chế độ hybrid (5,9 giây).

Chevrolet Volt (2011–2018) là ngoại lệ, với hiệu suất gần như không đổi dù chạy bằng điện hay hybrid.

Mỗi lần cần công suất lớn, động cơ xăng sẽ khởi động và chạy ít nhất hai phút để làm nóng bộ xúc tác, đảm bảo khí thải sạch. Nếu động cơ ít được sử dụng, việc khởi động lặp lại có thể xảy ra ngay cả khi chỉ cần công suất trong vài giây.

Người dùng xe Plug-in Hybrid có cần sạc pin đều đặn?

Một vấn đề lớn với PHEV là liệu người dùng có sạc pin thường xuyên hay không. Nếu không sạc, xe chỉ hoạt động như hybrid thông thường nhưng nặng hơn và đắt hơn.

Dữ liệu từ GM và Ford vào những năm 2010 cho thấy 75% quãng đường của Chevrolet Volt được chạy bằng điện. Tuy nhiên, các hãng như Toyota và Jeep hiện không công bố dữ liệu này.

Dù không sạc, các hãng vẫn được hưởng lợi từ ưu đãi quy định khí thải, khiến PHEV đôi khi bị xem là xe sản xuất để đáp ứng quy định hơn là nhu cầu thực tế của khách hàng. Stellantis, ví dụ, ưu tiên bán PHEV ở các bang có quy định khí thải nghiêm ngặt, nhưng lại giới hạn ở dạng đặt hàng tại các khu vực khác.