Quốc tế Politico: Khủng hoảng chính trị Pháp có nguy cơ làm suy yếu toàn bộ EU Theo trang tin Politico Europe, tình hình bất ổn chính trị gần đây ở Pháp đang gây ra những lo ngại sâu sắc rằng, nó có thể làm suy yếu Liên minh châu Âu (EU) và làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế trong khu vực đồng Euro (Eurozone).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS

Một nhà ngoại giao EU cảnh báo: "Pháp quá lớn để sụp đổ, vì vậy, sự bất ổn chính trị không hồi kết này đang đặt toàn bộ khu vực đồng Euro vào rủi ro. <…> Đó là chủ đề chính trong tất cả các cuộc trò chuyện hôm nay".

Một quan chức chính phủ từ một quốc gia thuộc Eurozone cũng cho biết, "vốn đã có nhiều lo ngại xung quanh nền kinh tế khu vực đồng Euro".

Nhiều nhà ngoại giao ở Brussels hiện coi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một "nhà lãnh đạo vịt què" với tầm ảnh hưởng trong EU "đang phai nhạt nhanh chóng". Họ cho rằng, việc thảo luận về ngân sách EU sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Pháp có thể "liên tục cử cùng một bộ trưởng đến các cuộc họp".

Ngoài ra, một cuộc bầu cử sớm ở Pháp có thể gây nguy hiểm cho ngân sách dài hạn của khối, vốn cần được điều phối trước cuộc bầu cử ở Pháp vào năm 2027 . Vị quan chức EU nhấn mạnh rằng, các đảng đối lập có thể lên nắm quyền ở Pháp có thể làm chệch hướng các cuộc tranh luận này.

Sự bất ổn chính trị ở Pháp cũng có thể phá hỏng các dự án chung của nước này với Đức và Anh, bao gồm cả sáng kiến "liên minh những người sẵn sàng". Theo cùng một quan chức Eurozone, "sẽ không tốt cho EU nếu một trong những quốc gia thành viên lớn nhất rơi vào tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là trong tình hình an ninh hiện tại".

Tuy nhiên, một số quan chức Pháp đã tìm cách hạ thấp rủi ro sau động thái từ chức của Thủ tướng Sebastien Lecornu, khẳng định rằng, "vẫn có phi công trong buồng lái", bất chấp "sự phức tạp" của tình hình.

Bối cảnh của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc ông Lecornu đệ đơn từ chức hôm 6/10 trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích gay gắt sau khi công bố đội hình chính phủ mới. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire, người bị cho là phải chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế khó khăn của đất nước, làm bộ trưởng quốc phòng. Các nhà lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu chính phủ từ chức, một số thậm chí kêu gọi giải tán quốc hội và ông Macron từ chức.