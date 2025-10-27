Porsche 2025: Lợi nhuận chạm đáy, điện hóa tăng tốc Lợi nhuận hoạt động của Porsche giảm 99% còn 40 triệu Euro trong 9 tháng 2025, biên lợi nhuận xuống 0,2%. Đầu tư chuyển đổi nhà máy và pin cùng thuế nhập khẩu 15% tại Mỹ gây sức ép, trong khi mảng xe điện hóa tăng 35,2%.

Porsche ghi nhận một năm thử thách hiếm thấy: lợi nhuận hoạt động 9 tháng đầu 2025 chỉ còn 40 triệu Euro, giảm 99% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận hoạt động thu hẹp còn 0,2%. Doanh thu toàn cầu đạt 26,86 tỷ Euro (giảm 6%), lượng xe giao 212.509 chiếc (giảm 6%). Trái chiều, dòng tiền ròng từ mảng ôtô đạt 1,34 tỷ Euro (tăng 8%).

Bức tranh tài chính 9 tháng 2025

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận hoạt động của Porsche giảm từ 4.035 triệu Euro xuống 40 triệu Euro trong 9 tháng, tương đương mức sụt giảm 99%. Doanh thu toàn cầu và số xe giao đến tay khách hàng cùng giảm 6%, tương đương giảm 1,7 tỷ Euro doanh thu và ít hơn 13.517 xe. Biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt 0,2%, giảm 98,6%.

Chỉ tiêu Kết quả 9T/2025 Biến động Doanh thu 26,86 tỷ Euro -6% Lợi nhuận hoạt động 40 triệu Euro -99% Biên lợi nhuận hoạt động 0,2% -98,6% Dòng tiền ròng mảng ôtô 1,34 tỷ Euro +8% Xe giao toàn cầu 212.509 xe -6%

Ban lãnh đạo Porsche mô tả đây là giai đoạn “hy sinh ngắn hạn để vững mạnh dài hạn”. Ông Jochen Breckner, thành viên Ban điều hành phụ trách Tài chính và CNTT, cho biết: “Kết quả năm nay phản ánh tác động từ việc tái định hướng chiến lược. Tuy nhiên, những biện pháp này là cần thiết. Chúng tôi chấp nhận kết quả tài chính tạm thời yếu hơn để củng cố khả năng chống chịu và lợi nhuận lâu dài của Porsche.”

Chi phí chuyển đổi và áp lực thuế quan

Nguyên nhân chính kéo giảm lợi nhuận đến từ đầu tư lớn vào chuyển đổi nhà máy và hoạt động pin, nhằm tăng tính linh hoạt danh mục sản phẩm. Porsche cho biết đã chi 2,7 tỷ Euro để xây dựng các cơ sở sản xuất mới phục vụ mở rộng dòng xe điện. Bên cạnh đó, rào cản thương mại làm chi phí đội lên: mức thuế nhập khẩu 15% tại Mỹ (áp dụng từ 8/2025) khiến hãng chịu thiệt hại ở mức trung bình hàng trăm triệu Euro.

Tổng đầu tư cho năm 2025 dự kiến đạt 3,1 tỷ Euro, trong khi dự báo tài chính thận trọng chỉ đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ. Trong bối cảnh này, Porsche tạm dừng một số dự án EV mới, đáng chú ý là mẫu SUV đầu bảng mang bí danh “K1”.

Điện hóa: điểm sáng hiếm hoi

Trái ngược với lợi nhuận, mảng điện hóa cho thấy xu hướng tích cực. Doanh số xe điện hóa tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong tổng lượng bán ra, xe thuần điện (EV) chiếm 21,3% và plug-in hybrid (PHEV) chiếm 12,1%. Tại châu Âu, tỷ trọng xe điện trong cơ cấu doanh số Porsche đạt 56%, trong khi thị trường Mỹ tăng nhẹ 5%.

Những con số này phần nào trấn an nhà đầu tư, bởi quá trình chuyển đổi sang xe điện được xem là tác nhân lớn khiến lợi nhuận ngắn hạn sụt giảm. Tuy nhiên, quyết định hoãn ra mắt một số EV mới cho thấy Porsche đang ưu tiên nhịp chuyển đổi thận trọng, cân đối giữa đầu tư công nghệ và sức chịu đựng tài chính.

Chiến lược sản phẩm và triển vọng 2026

Porsche dự báo 2025 là “đáy”, kỳ vọng cải thiện rõ rệt từ 2026 nếu kế hoạch chuyển đổi diễn ra theo lộ trình. Mục tiêu là làm sắc nét hình ảnh thương hiệu, tăng tính cá tính, độc quyền và hấp dẫn của sản phẩm. Theo định hướng này, hãng tập trung nâng cao linh hoạt sản xuất, tối ưu danh mục giữa EV, PHEV và các cấu hình động cơ đốt trong ở những phân khúc chủ lực.

Trong nội dung công bố, Porsche nhấn mạnh các biện pháp tái cấu trúc là cần thiết để tăng khả năng chống chịu và lợi nhuận bền vững. Triển vọng cải thiện từ 2026 trở đi gắn với việc kiểm soát tốc độ đầu tư, thích ứng với các rào cản thương mại và tối ưu hóa danh mục điện hóa theo từng thị trường.

Tác động đến thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Porsche có định vị giá bán cao hơn các đối thủ sang khác. Trong 9 tháng đầu 2025, Macan là mẫu bán chạy nhất, tiếp theo là Cayenne và Panamera. Hãng đồng thời đẩy mạnh các dòng điện hóa như Macan Electric, Taycan và mở rộng phiên bản hybrid cho Panamera, Cayenne và 911.

Với nền tảng khách hàng trung thành và biên lợi nhuận truyền thống ở phân khúc cao cấp, chiến lược cân bằng giữa EV, PHEV và động cơ đốt trong nếu triển khai đúng nhịp có thể tạo dư địa tăng trưởng trở lại khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Những cập nhật liên quan

Porsche thay CEO giữa bối cảnh sụt giảm doanh số và áp lực chiến lược xe điện, bổ nhiệm ông Michael Leiters thay ông Oliver Blume. Hãng cũng cho biết sẽ rút khỏi giải đua WEC từ mùa 2026. Bên cạnh đó, Porsche hoãn một số kế hoạch EV, ưu tiên động cơ xăng và hybrid trong giai đoạn thị trường xe điện chững lại.

Tổng thể, báo cáo cho thấy một Porsche đang chủ động “thu mình” trong ngắn hạn để tái cấu trúc cho chu kỳ tăng trưởng mới. Nếu các khoản đầu tư 2025 phát huy hiệu quả, cùng các điều chỉnh danh mục sản phẩm hợp lý, triển vọng phục hồi từ 2026 là khả dĩ theo định hướng hãng đưa ra.