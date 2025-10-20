Porsche bổ nhiệm cựu CEO McLaren làm tân Giám đốc điều hành Trong bối cảnh khủng hoảng chiến lược xe điện và sụt giảm doanh số, Porsche đặt niềm tin vào Michael Leiters, cựu lãnh đạo Ferrari và McLaren, để lèo lái thương hiệu.

Porsche đã chính thức thông báo bổ nhiệm ông Michael Leiters, cựu Giám đốc Kỹ thuật của Ferrari và CEO của McLaren, làm Giám đốc điều hành mới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, từ chiến lược điện hóa không như kỳ vọng đến sự sụt giảm tại các thị trường trọng điểm.

Ông Leiters, một kỹ sư 54 tuổi người Đức, sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1/1/2026, thay thế cho ông Oliver Blume. Trong khi đó, ông Blume sẽ tiếp tục giữ cương vị CEO của Tập đoàn Volkswagen với hợp đồng được gia hạn đến hết năm 2030, cho phép ông tập trung hoàn toàn vào việc điều hành tập đoàn mẹ.

Ông Michael Leiters, cựu lãnh đạo Ferrari và McLaren, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO Porsche từ năm 2026.

Hồ sơ ấn tượng của vị thuyền trưởng mới

Ông Michael Leiters không phải là một cái tên xa lạ trong ngành công nghiệp ô tô hiệu suất cao. Trước khi được bổ nhiệm tại Porsche, ông từng giữ chức CEO của McLaren từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2025. Trong thời gian tại vị, ông đã góp phần giải quyết các vấn đề về phần mềm, tái định hướng thiết kế và ổn định doanh số cho thương hiệu Anh quốc.

Sự nghiệp của ông đặc biệt gắn liền với công nghệ hybrid. Với vai trò Giám đốc Kỹ thuật (CTO) tại Ferrari trong hơn 8 năm, ông Leiters đã dẫn dắt quá trình phát triển hai mẫu siêu xe hybrid đầu tiên và mang tính biểu tượng của hãng là Ferrari SF90 Stradale và 296 GTB. Đáng chú ý, ông cũng từng có thời gian làm việc tại Porsche trước năm 2013, nơi ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phiên bản hybrid của Porsche Cayenne.

Ferrari 296 GTB là một trong những mẫu xe hybrid hiệu suất cao được phát triển dưới sự chỉ đạo của ông Leiters.

Gánh nặng trên vai người kế nhiệm

Việc bổ nhiệm ông Leiters diễn ra vào thời điểm Porsche đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Hãng đã phải hạ triển vọng tài chính bốn lần trong năm nay và thừa nhận chiến lược phụ thuộc quá mức vào xe điện đã không mang lại kết quả như mong đợi. Việc đảo ngược chiến lược này dự kiến tiêu tốn khoảng 1,8 tỷ Euro, và Porsche cảnh báo lợi nhuận biên có thể giảm xuống chỉ còn 2% vào năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh số tại thị trường quan trọng là Trung Quốc cũng đang sụt giảm, cùng với những tác động tiêu cực từ mức thuế nhập khẩu cao tại Mỹ. Nhiệm vụ của tân CEO sẽ là tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đàm phán cắt giảm chi phí với công đoàn và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư.

Porsche đang phải định hình lại chiến lược xe điện, một trong những thách thức lớn nhất của ban lãnh đạo mới.

Tái định vị chiến lược và kỳ vọng tương lai

Trước sức ép từ thị trường, Porsche đã công bố chiến lược mới, quay lại ưu tiên động cơ đốt trong và hybrid, đồng thời trì hoãn kế hoạch ra mắt một số mẫu xe thuần điện. Sự thay đổi này đòi hỏi một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm sâu sắc về cả công nghệ truyền thống và điện hóa, một tiêu chí mà ông Leiters hoàn toàn đáp ứng.

Ông Wolfgang Porsche, Chủ tịch của hãng, khẳng định Leiters là "ứng viên lý tưởng để dẫn dắt hãng vượt qua thách thức hiện nay". Tuy nhiên, giới phân tích cũng tỏ ra thận trọng. Cựu CEO Aston Martin, ông Andy Palmer, nhận định vai trò mới của Leiters là "một chiếc ghế đầy rủi ro" và ông sẽ phải đối mặt với một "cơn bão".

Ông Oliver Blume sẽ tập trung vào vai trò CEO của Tập đoàn Volkswagen sau khi rời ghế lãnh đạo Porsche.

Với nền tảng kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tại các thương hiệu lớn, ông Michael Leiters được kỳ vọng sẽ là người chèo lái con tàu Porsche vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, những vấn đề cốt lõi từ chiến lược sản phẩm đến thị trường vẫn cần được giải quyết triệt để, và đây sẽ là phép thử lớn nhất cho năng lực của vị CEO mới.