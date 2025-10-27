Porsche điều chỉnh chiến lược EV, lợi nhuận giảm 99% Chi phí tái cấu trúc EV, Trung Quốc suy yếu và thuế Mỹ khiến lợi nhuận hoạt động Porsche 9 tháng còn 40 triệu Euro, biên 0,2%; quý 3 ghi lỗ 966 triệu Euro.

Porsche cho biết lợi nhuận hoạt động 9 tháng đầu năm giảm 99% xuống còn 40 triệu Euro, biên lợi nhuận chỉ 0,2% so với 14,1% cùng kỳ. Quý 3, hãng ghi nhận lỗ hoạt động 966 triệu Euro. Nguyên nhân chính theo công ty là chi phí đặc biệt phát sinh khi rà soát lại chiến lược xe điện, cộng thêm nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc và áp lực từ thuế quan của Mỹ.

1761538496400.png

Chiến lược EV điều chỉnh: giữ vai trò cho động cơ đốt trong và hybrid

Porsche ban đầu đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe thuần điện lên 80% vào năm 2030. Tuy nhiên, hãng đã điều chỉnh kế hoạch, quyết định duy trì đáng kể các mẫu dùng động cơ đốt trong và hybrid. Hệ quả trực tiếp là Porsche dự kiến thanh lý công ty con sản xuất pin Cellforce (thành lập năm 2021).

Việc tái cấu trúc chiến lược kéo theo chi phí bổ sung ước 3,1 tỷ Euro trong năm nay. Theo báo cáo, các khoản này đã phản ánh mạnh vào kết quả quý 3, khiến lợi nhuận hoạt động chuyển âm. Cùng lúc, chi phí liên quan thuế quan của Mỹ ước tăng thêm 700 triệu Euro.

Tác động tài chính lập tức qua các chỉ số chính

Chỉ tiêu 9 tháng 2024 Cùng kỳ năm trước Lợi nhuận hoạt động 40 triệu Euro 4 tỷ Euro Biên lợi nhuận hoạt động 0,2% 14,1% Lỗ hoạt động quý 3 -966 triệu Euro — Chi phí tái cấu trúc chiến lược 3,1 tỷ Euro (dự kiến năm nay) — Chi phí do thuế quan Mỹ 700 triệu Euro (dự kiến năm nay) — Giao xe toàn cầu 212.509 xe 226.026 xe

Áp lực thị trường: Trung Quốc suy yếu, thuế quan Mỹ 15%

Porsche đối diện “khủng hoảng ba mặt”: chiến lược EV phải rà soát, thị trường Trung Quốc suy thoái và chính sách thuế quan của Mỹ. Không có nhà máy tại Mỹ, Porsche phải gánh mức thuế 15% với xe nhập khẩu, làm giảm sức cạnh tranh. Công ty cho biết phần chi phí liên quan thuế quan đã và đang bào mòn kết quả kinh doanh.

Tại Trung Quốc, nhu cầu ô tô suy yếu là lực cản rõ rệt với các thương hiệu xe sang, trong đó có Porsche. Điều này thể hiện ở sản lượng giao xe 9 tháng giảm 6% xuống 212.509 chiếc, so với 226.026 chiếc cùng kỳ.

Giá bán và nguồn lực: tăng giá tại Mỹ, xem xét nhân sự

Để phản ứng với áp lực chi phí, Porsche sẽ tăng giá xe tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, công ty đang thảo luận với công đoàn về khả năng cắt giảm thêm nhân sự nhằm tối ưu chi phí vận hành. Đây là những bước đi ngắn hạn nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh bất lợi.

Hệ quả với danh mục sản phẩm

Việc duy trì đáng kể các mẫu động cơ đốt trong và hybrid cho thấy Porsche điều chỉnh nhịp chuyển dịch sang xe thuần điện. Song song, kế hoạch thanh lý Cellforce cho thấy hãng sẽ thu hẹp đầu tư trực tiếp vào sản xuất pin. Các bước này được lý giải là để cân bằng chi phí và rủi ro thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Triển vọng: chạm đáy trong năm nay?

Giám đốc tài chính Jochen Bleckner nhận định: “Năm nay sẽ chạm đáy và tình hình kinh doanh sẽ cải thiện rõ rệt từ năm sau.” Dù vậy, triển vọng phục hồi sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ tái cấu trúc, diễn biến cầu tại Trung Quốc và khung chính sách thương mại của Mỹ.

Kết luận nhanh