Porsche Macan chạy xăng: Lời chia tay và bước chuyển 2026 Porsche xác nhận sẽ ngừng sản xuất Macan động cơ đốt trong vào khoảng giữa 2026, sau khi đã dừng ở phần lớn châu Âu vì GSR2. Tên Macan giữ riêng cho EV; mẫu SUV thay thế chạy xăng/hybrid dự kiến ra mắt 2028, có thể dùng nền tảng PPC chung Audi Q5 thế hệ mới.

Porsche sẽ kết thúc vòng đời Macan chạy xăng vào khoảng giữa năm 2026, sau khi đã dừng sản xuất ở phần lớn thị trường châu Âu vì không đáp ứng yêu cầu an ninh mạng theo Quy định an toàn chung GSR2 có hiệu lực từ tháng 7/2024. Theo thông tin được CFO Jochen Breckner nêu tại cuộc họp báo cáo tài chính quý III, các xe Macan động cơ đốt trong cuối cùng sẽ xuất xưởng vào mốc nói trên. Lượng xe tồn kho hiện tại có thể giúp duy trì doanh số ở một số thị trường ngoài châu Âu tới năm 2027.

Vì sao Macan chạy xăng dừng lại và vai trò của GSR2

Theo Motor1, Macan thế hệ đầu tiên sẽ sớm bị loại khỏi danh mục sản phẩm toàn cầu. Trước đó, Porsche đã buộc phải ngừng bán Macan chạy xăng tại phần lớn châu Âu do chiếc SUV này không đạt yêu cầu an ninh mạng mới theo GSR2. Đây là rào cản pháp lý mang tính hệ thống, buộc các hãng xe phải nâng cấp sâu về kiến trúc điện–điện tử, bảo mật và khả năng cập nhật phần mềm.

Việc dừng sản xuất ở quy mô toàn cầu vào giữa 2026 vì thế là bước đi khép lại vòng đời nền tảng Macan hiện tại. Trong 12 năm có mặt trên thị trường, khoảng một triệu chiếc Macan đã được sản xuất, bao gồm cả biến thể thuần điện.

Porsche Macan khai tu anh 1

Macan: trụ cột doanh số và bức tranh lợi nhuận

Năm 2023, Macan là mẫu bán chạy thứ nhì của Porsche với 87.355 xe, chỉ thấp hơn Cayenne 198 xe. Theo Motor1, dù biên lợi nhuận của Macan không thể so sánh với 911, quy mô doanh số hàng chục nghìn xe mỗi năm vẫn biến mẫu SUV cỡ nhỏ này thành nguồn thu quan trọng trong cơ cấu của hãng xe thể thao Đức.

Đóng góp ấy nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Macan chạy xăng trong giai đoạn chuyển đổi: vừa duy trì thanh khoản, vừa tạo đệm để Porsche đẩy mạnh danh mục xe điện mà không đánh mất khách hàng truyền thống ngay lập tức.

Tên Macan dành riêng cho EV; hướng đi mới cho mẫu thay thế

Porsche cho biết trong tương lai, tên gọi Macan sẽ chỉ còn gắn với biến thể thuần điện. Ban đầu, hãng giả định người dùng sẽ tự động chuyển sang Macan EV, nên không có kế hoạch thay thế biến thể thuần xăng. Tuy nhiên, Porsche sau đó nhận ra nhu cầu đáng kể cho một mẫu SUV động cơ đốt trong nằm dưới Cayenne, với mức giá tiếp cận hơn.

Cựu CEO Oliver Blume từng xác nhận một mẫu xe thay thế Macan chạy xăng đang được phát triển, dự kiến ra mắt khoảng năm 2028, bao gồm cả phiên bản thuần xăng và hybrid. Porsche nói mẫu xe mới hưởng lợi từ sự cộng hưởng trong tập đoàn Volkswagen, ám chỉ khả năng dùng chung nền tảng kỹ thuật với Audi Q5 thế hệ mới, vốn sử dụng kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC). Đây là cách tiếp cận tương tự khi Macan thế hệ hiện tại phát triển dựa trên nền tảng MLB của Audi Q5 đời trước.

Đáng chú ý, mẫu SUV mới này được mô tả là một chiếc Porsche điển hình cho phân khúc và hoàn toàn khác với Macan EV. Điều đó cho thấy Porsche tách bạch hai quỹ đạo sản phẩm: Macan EV giữ vai trò biểu tượng điện hóa, còn mẫu ICE/hybrid mới tối ưu cho khách hàng chưa muốn chuyển sang xe điện.

Porsche Macan khai tu anh 2

Khoảng trống 2026–2028 và bài toán thị trường

Theo Motor1, với việc Macan chạy xăng dừng vào 2026 và mẫu thay thế dự kiến tới 2028, Porsche sẽ có khoảng trống khoảng hai năm ở một trong các phân khúc quan trọng nhất. Trong thời gian này, lượng hàng tồn kho có thể giúp duy trì hiện diện ở một số thị trường ngoài châu Âu đến 2027, như CFO Jochen Breckner không loại trừ khả năng.

Ở chiều ngược lại, tên gọi Macan được giữ riêng cho biến thể thuần điện sẽ giúp Porsche tập trung thông điệp điện hóa, tránh trùng lặp hình ảnh giữa hai công nghệ truyền động.

Nhìn từ nền tảng kỹ thuật: PPC và cộng hưởng nội bộ

Việc ám chỉ dùng chung kiến trúc PPC với Audi Q5 thế hệ mới cho thấy Porsche tận dụng tối đa cộng hưởng nền tảng trong tập đoàn: chia sẻ hệ thống điện–điện tử, cấu trúc khung gầm và chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả chi phí và thời gian phát triển. Mô hình này từng chứng minh hiệu quả trên Macan hiện tại với nền tảng MLB, đồng thời cho phép Porsche tinh chỉnh đặc tính vận hành theo chuẩn của hãng mà không cần đầu tư một kiến trúc hoàn toàn độc lập.

Từ góc độ sản phẩm, PPC mở ra biên độ cấu hình linh hoạt cho cả biến thể thuần xăng và hybrid, phù hợp giai đoạn chuyển tiếp khi các yêu cầu pháp lý và thị hiếu thị trường khác nhau giữa khu vực.

Porsche Macan khai tu anh 3

Các mốc chính và con số đáng chú ý

Mốc Thông tin Sản lượng tích lũy Khoảng 1.000.000 xe trong 12 năm (bao gồm cả Macan thuần điện) Châu Âu Dừng phần lớn thị trường từ khi GSR2 có hiệu lực tháng 7/2024 do không đáp ứng yêu cầu an ninh mạng Kết thúc sản xuất Những chiếc Macan chạy xăng cuối cùng xuất xưởng vào khoảng giữa năm 2026 (theo CFO Jochen Breckner) Doanh số 2023 87.355 xe, chỉ kém Cayenne 198 xe Kế hoạch thay thế Mẫu SUV mới chạy xăng/hybrid dự kiến ra mắt 2028; có thể chia sẻ nền tảng PPC với Audi Q5 thế hệ mới Tên gọi Macan trong tương lai chỉ gắn với biến thể thuần điện

Kết luận

Macan chạy xăng khép lại vai trò lịch sử vào giữa 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược điện hóa của Porsche. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh quy định GSR2 siết yêu cầu an ninh mạng và xu hướng nền tảng dùng chung trong tập đoàn Volkswagen ngày càng rõ nét. Ngắn hạn, khoảng trống 2026–2028 đặt ra thách thức về danh mục; trung hạn, việc tách bạch tên Macan cho EV và phát triển mẫu SUV ICE/hybrid mới trên nền tảng PPC hứa hẹn giúp Porsche duy trì độ phủ sản phẩm mà vẫn bảo toàn định vị công nghệ.

Ghi nhận thêm, chiếc Macan thứ một triệu xuất xưởng là một chiếc Macan 4 Electric màu Frozen Blue Metallic.