Xe Porsche mở đường xe điện: Khai tử dòng xe 718 Boxster và Cayman động cơ xăng Porsche chính thức khai tử hai mẫu xe thể thao huyền thoại, chuyển hướng sang sản xuất phiên bản thuần xe điện dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Kỷ nguyên động cơ xăng chính thức khép lại

Porsche đã chính thức ngừng nhận đơn đặt hàng cho toàn bộ các phiên bản 718 Boxster và Cayman sử dụng động cơ đốt trong trên phạm vi toàn cầu.

Động thái này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hãng xe Đức trong lộ trình điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm của mình. Khách hàng mong muốn sở hữu những phiên bản cuối cùng giờ đây chỉ có thể tìm đến các chiếc xe tồn kho tại hệ thống đại lý.

Mặc dù đã đóng cửa nhận đặt hàng, Porsche vẫn chưa công bố thời điểm chính thức ngừng sản xuất hai mẫu xe này. Một số nguồn tin trong ngành cho rằng dây chuyền lắp ráp có thể sẽ hoạt động đến tận năm 2026 để hoàn thành các đơn hàng tồn đọng.

Điều này khiến cho những chiếc 718 Boxster và Cayman xuất xưởng cuối cùng có cơ hội trở thành những món đồ sưu tầm có giá trị trong tương lai.

Lộ trình xe điện hóa đã được báo trước

Quyết định khai tử dòng xe động cơ xăng không phải là điều bất ngờ. Từ đầu năm 2024, Porsche đã phải dừng bán hai mẫu xe này tại thị trường châu Âu do không đáp ứng các quy định mới về an ninh mạng. Hãng xe xác nhận việc nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn là không khả thi về mặt kinh tế.

Cái tên Boxster và Cayman sẽ không biến mất hoàn toàn. Porsche đang tích cực phát triển các phiên bản thuần điện cho cả hai mẫu xe, dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2026. Các nguyên mẫu thử nghiệm đã được quan sát thấy chạy thử trên đường trong suốt hai năm qua.

Theo thông tin rò rỉ, khách hàng sẽ có thể lựa chọn giữa phiên bản dẫn động cầu sau một động cơ và dẫn động bốn bánh hai động cơ. Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được tiết lộ, hiệu suất của phiên bản điện được kỳ vọng sẽ vượt xa thế hệ tiền nhiệm chạy xăng.

Thách thức lớn nhất đối với Porsche lúc này là làm sao tái hiện được cảm giác lái đầy cảm xúc vốn là linh hồn của những chiếc xe thể thao, một điều mà nhiều người hâm mộ lo ngại sẽ khó có thể đạt được trên nền tảng xe điện.