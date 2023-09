Tân Kỳ nâng cao giá trị sản phẩm gạch ngói Cừa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ứng dụng dây chuyền tự động hóa

Năm 2006, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ làng nghề ngói Cừa xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ được thành lập. Quá trình sản xuất, kinh doanh, HTX đã tạo được niềm tin cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Thương hiệu ngói Cừa được khẳng định và ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn.

Sản xuất gạch ngói Cừa bằng công nghệ robot tại Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynel Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Đặc biệt, năm 2007, sản phẩm ngói Cừa đã được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo Quyết định số 4068/QĐ-SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 10/4/2007. Đây là một trong những sản phẩm được bảo hộ sớm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và là một điều kiện quan trọng lan tỏa thương hiệu ngói Cừa, sản phẩm sớm có mặt khắp tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, sang cả các tỉnh Xiêng Khoảng, Khăm Muộn của nước bạn Lào… Tiêu thụ tốt nên ngay thời điểm đó, một bộ phận người dân xã Nghĩa Hoàn làm nghề sản xuất ngói Cừa đã thực sự “đổi đời”.

Đến nay, sau nhiều năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư của địa phương, sản phẩm gạch ngói ở huyện Tân Kỳ đã được đầu tư, khâu sản xuất hoàn toàn được thực hiện trên dây chuyền công nghệ robot hiện đại, cho ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dây chuyền sản xuất ngói Cừa công nghệ cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại Nhà máy sản xuất gạch ngói tuynel Tân Kỳ trên địa bàn xã Kỳ Sơn, với công nghệ mới và hiện đại của Đức, Hungary, Việt Nam, đã cho ra lò các sản phẩm gạch xây dựng được sản xuất từ đất sét: Gạch nung đặc và gạch nung từ 2 - 6 lỗ; ngói nung. Với công nghệ đùn ép chân không, được nung sấy nhiệt điện đã cho ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ổn định nhất có thể. Tổng công suất của nhà máy 40 triệu viên/năm.

Tại các khu vực sản xuất, chỉ có một vài công nhân có mặt bấm nút điều khiển các giàn máy robot hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền. Một kỹ sư của Nhà máy sản xuất gạch ngói tuynel Tân Kỳ cho biết: Nay sản xuất trên dây chuyền tự động hóa 4.0, nên từ chỗ 400 công nhân lúc đang làm thủ công, nay giảm xuống chỉ còn 50 công nhân điều khiển máy. Không những vậy, sản phẩm làm ra đẹp hơn, chất lượng cao hơn. Đây là thành công của nhà máy nói riêng và của sản phẩm gạch ngói Tân Kỳ nói chung.

Được biết, trên địa bàn huyện Tân Kỳ còn có một số cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung đạt chất lượng cao trên địa bàn một số xã đã ứng dụng công nghệ sản xuất mới từ nhiều năm nay, cho ra sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng.

Thành công bước đầu của một đề án

Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của huyện nhà.

Sản phẩm ngói Cừa của Tân Kỳ hiện nay đã đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, huyện Tân Kỳ ban hành Đề án “Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, nhằm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, luôn khẳng định vị trí quan trọng của ngành sản xuất VLXD trong nền kinh tế của huyện nhà. Phát triển sản xuất VLXD đã góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân.

Theo Đề án, đối với sản phẩm ngói đất sét nung, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ ổn định sản xuất, tạo ra được các sản phẩm ngói lợp có chất lượng từ 2 nhà máy gạch ngói là Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên (xã Nghĩa Dũng) và Nhà máy gạch ngói Bình An (Tân Long) với công suất 35 triệu viên/năm; Hoàn thiện công tác xây dựng nhà máy gạch ngói công nghệ cao do HTX Dịch vụ làng nghề ngói Cừa đầu tư tại Cụm công nghiệp xã Nghĩa Hoàn, với công suất khoảng 20 triệu viên/năm, đưa thương hiệu “Ngói Cừa” trở lại thị trường trong và ngoài tỉnh; Hoàn thiện và đi vào hoạt động Nhà máy ngói Công ty TNHH Mậu dịch quốc doanh Cừa đầu tư tại xã Nghĩa Hoàn với công suất khoảng 13 triệu viên/năm.

Thị trường tiêu thụ của sản phẩm ngói Cừa ngày càng mở rộng. Ảnh: Xuân Hoàng

Thu hút đầu tư thêm 1-2 nhà máy ngói tráng men công nghệ cao tại địa bàn huyện, với sản phẩm ngói cao cấp nung đốt bằng khí gas ít ảnh hưởng đến môi trường với công suất khoảng 30 - 40 triệu viên/năm. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có tổng sản lượng sản xuất ngói đất sét nung khoảng 70 - 80 triệu viên/năm, đủ cung ứng cho thị trường trong huyện và các huyện lân cận.

Cũng theo Đề án, mục tiêu giai đoạn 2025-2030, phát huy tối đa công suất các cơ sở hiện có ở giai đoạn trước với tổng công suất là 70-80 triệu viên/năm. Đến năm 2030, tổng công suất ngói nung toàn huyện trên 120 triệu viên/năm, trong đó, ngói nung tuynel khoảng 70 triệu viên, ngói tráng men công nghệ cao khoảng 50 triệu viên/năm.

Vận chuyển gạch xây dựng tại Nhà máy sản xuất gạch ngói tuynel Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phan Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Huyện Tân Kỳ được đánh giá là địa phương có thuận lợi về phát triển vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch ngói. Đó là, có các mỏ sét ở các xã: Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái, Tân Long, Nghĩa Dũng, Nghĩa Phúc, Đồng Văn, Nghĩa Hành… với trữ lượng trên 760 triệu tấn. Sau hơn 2 năm thực hiện “Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đã đạt được những kết quả khả quan ban đầu.