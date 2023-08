Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đánh giá đúng thực chất mô hình Chi bộ Hội Nghề cá ở xã Quỳnh Lập để nhân rộng

Dự hội nghị có đồng chí: Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Về phía thị xã Hoàng Mai có đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai; 17 đảng viên Chi bộ Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá

Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập được thành lập năm 2008 với 10 chi hội, 170 hội viên. Cuối năm 2019, 10 thôn trung tâm xã sáp nhập còn 5 thôn, nên số chi hội nghề cá còn 5 chi hội. Năm 2021, chi bộ Đảng nơi đây được thành lập với 15 hội viên là đảng viên (năm 2023 kết nạp thêm 2 đảng viên).

Đội ngũ đảng viên là hội viên Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Tuy nhiên, trên thực tế công tác phát triển Đảng; tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ và tham gia sinh hoạt Đảng của đảng viên... gặp nhiều khó khăn, do đảng viên, hội viên hàng tháng ít nhất 15 ngày đánh bắt trên biển, khó thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như các đảng viên, hội viên khác.

Bí thư Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập Phan Văn Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Xuất phát từ thực tiễn, trên cơ sở đánh giá thực trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, ngày 21/7/2021, Đảng ủy xã Quỳnh lập xây dựng Đề án thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá, gồm 15 đảng viên trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển và tổ chức lễ công bố thành lập Chi bộ Hội Nghề cá ngày 22/9/2021.

Chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt và đa dạng hình thức thông tin, góp phần giúp ngư dân là đảng viên tiếp cận kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó để hỗ trợ nhau và hỗ trợ ngư dân trong đánh bắt thủy sản, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Các đảng viên Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập đã bám vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định và hướng dẫn của Đảng các cấp để thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Sau 2 năm hoạt động, chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, tuyên truyền cho 145 tàu cá không khai thác bất hợp pháp (IUU) của Liên minh Châu Âu; thực hiện tốt Luật Thủy sản năm 2017; Luật Biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia...

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả công tác vận động ngư dân vươn khơi bám biển, phát huy thế mạnh của địa phương, góp phần duy trì sản lượng khai thác hằng năm trên 30.000 tấn, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, khẳng định chủ quyền, cột mốc sống trên biển.

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập đã tuyên truyền, vận động được từ 80 - 110 tàu cá tham gia đánh bắt vùng biển xa ở ngư trường Hoàng Sa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát hiện và thông tin về tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam cho Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển.

Xã Quỳnh Lập nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia công tác quân sự, quốc phòng địa phương, vận động 31 hội viên, ngư dân tham gia Trung đội dân quân biển, với 3 đội tàu sẵn sàng tham gia khi có điều động của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, tham gia 3 tổ tự quản đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, trên sông, phối hợp hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, nhiều trường hợp gặp sự cố được chi bộ hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt tích cực tham gia cứu hộ 2 tàu cá bị chìm trên sông; tham gia hỗ trợ, khắc phục một số nhà dân không may bị sạt lở do mưa, bão trên địa bàn xã.

Chi bộ xây dựng mô hình, vận động các chủ tàu phân loại rác, tổ chức thu gom rác đưa lên bờ khi tàu cập bến, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho ngư dân đi biển.

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng được chi bộ quan tâm, năm 2022, chi bộ đã cử 2 quần chúng đi học cảm tình Đảng, năm 2023, chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp 2 đảng viên mới.

Xem xét, đánh giá để nhân rộng mô hình Chi bộ Hội Nghề cá ở xã Quỳnh Lập

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và vận động ngư dân vươn khơi bám biển. Đặc biệt, đối với địa phương có số lượng lớn lao động liên quan nghề biển như thị xã Hoàng Mai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao mô hình Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định, việc thành lập Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập xuất phát từ thực tiễn địa phương ven biển, là nhu cầu chính đáng của đảng viên, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc thành lập chi bộ không chỉ khắc phục khó khăn về điều kiện sinh hoạt của đảng viên, góp phần củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, mà còn phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khai thác, đánh bắt xa bờ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập, Đảng ủy xã Quỳnh Lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm các phương thức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phê bình và tự phê bình, giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chi bộ nơi cư trú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Video: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập phải trở thành điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi, bám biển, tích cực hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt, hỗ trợ trong tránh, trú bão, trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức xây dựng, vượt qua khó khăn để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Cùng đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng. Duy trì chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho cấp ủy, chi bộ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú là hội viên, ngư dân vào Đảng.

Lãnh đạo cấp ủy tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tính chất đặc thù của Chi bộ Hội Nghề cá như: Tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, vừa khai thác hải sản kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và thực hiện tốt Luật Thủy sản; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; phát hiện các tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam cung cấp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tuyên truyền, vận động ngư dân vớt rác thải nhựa trên biển, góp phần làm sạch môi trường biển; tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động….

Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá trực thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cần đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm để phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét quyết định có duy trì và nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng, trước mắt tại thị xã Hoàng Mai.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và ngư dân thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, Nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở thực tiễn 2 năm thí điểm mô hình Chi bộ Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai để đánh giá sát đúng, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng.