Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hội Nông dân tỉnh đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023”. Quá trình thực hiện Đề án, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 107 lớp tập huấn kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn cho trên 5.000 hội viên nông dân; xây dựng được gần 400 mô hình sản xuất nông sản an toàn; chỉ đạo, hỗ trợ mở 8 cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại các huyện, thị.

Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh huy động hơn 93,6 tỷ đồng, tăng 44,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra. Quỹ được quản lý chặt chẽ, an toàn, hỗ trợ hàng ngàn hộ nông dân vươn lên khá giàu, xây dựng được hàng trăm mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, liên kết hợp tác, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân. Công tác đào tạo nghề cho nông dân được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả.