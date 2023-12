Xu hướng mua sản phẩm OCOP Nghệ An làm quà Tết

Gian hàng OCOP ở một siêu thị tại TP.Vinh thu hút sự quan tâm của khách. Ảnh: Thanh Phúc

Là chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dược phẩm ở Sài Gòn, cuối năm anh Nguyễn Duy Nam (quê ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương) ngoài tiền thưởng anh còn tặng 30 nhân viên, mỗi người một giỏ quà Tết có trị giá 1 triệu đồng. Nếu như các năm trước, anh thường đặt một giỏ quà gồm bánh, kẹo, mứt, cà phê, rượu vang thì năm nay, anh quyết định liên hệ với cửa hàng đặc sản Nghệ An để mua các sản phẩm OCOP làm quà cho nhân viên và đối tác.

“Với 1 triệu đồng, giỏ quà được bên cửa hàng tư vấn gồm: 1 chai rượu nếp cẩm 500ml, một chai rượu mú từn 500ml, mít sấy, cam sấy, dứa sấy Quỳ Hợp, kẹo lạc Đô Lương và 1kg lạp xưởng Tương Dương. Vừa rồi tổ chức tiệc tất niên, nhận quà là những đặc sản xứ Nghệ ai cũng thích thú. Ngoài ra, Tết này, tôi cũng đặt 50 suất quà là các sản phẩm OCOP Nghệ An để làm quà biếu cho khách hàng, đối tác. Họ rất trân trọng những món quà quê này”, anh Nguyễn Duy Nam cho biết.

Rất nhiều người lựa chọn các sản phẩm OCOP Nghệ An làm quà biếu, tặng dịp Tết năm nay. Ảnh: Thanh Phúc

Thông thường, Tết các năm trước, chị Lê Hà Phương (Bến Thuỷ, TP.Vinh), trưởng bộ phận kinh doanh của một công ty bảo hiểm thường đặt mua rượu mơ Nhật Bản với mức giá 300.000 đồng/chai và nhuỵ hoa nghệ tây để làm quà tri ân khách hàng.

“Giá thành khá đắt đỏ nhưng món quà cũng không quá đặc trưng, riêng biệt và cũng không “được lòng” khách. Do đó, năm nay, tôi chuyển hướng sang đặt mua, đặt thiết kế riêng các món quà OCOP Nghệ An để biếu, tặng khách hàng, đối tác. Với mức tiền từ 700.000 đồng -1,5 triệu đồng/giỏ là tôi đã có thể chọn được những món quà ưng ý, thiết thực. Ngoài giá trị sử dụng ra, với đối tác, khách hàng ở cả nước và cả nước ngoài, món quà còn có ý nghĩa tinh thần và giá trị văn hoá nữa”.

Với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, sản phẩm OCOP đang là xu hướng quà Tết năm nay. Ảnh: Thanh Phúc

Nghệ An hiện có trên 500 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó có rất nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày tết như: Trà các loại, hương trầm, rượu mú từn, rượu men lá, hải sản khô, giò bê, gò giàng, lạp xưởng, hoa quả sấy... Các sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và tạo được dấu ấn riêng trên thị trường. Do đó, lựa chọn món quà Tết từ các sản phẩm OCOP không chỉ là cách gửi trao cho nhau món quà bảo đảm an toàn, chất lượng, mà còn là cơ hội để quảng bá sâu rộng hơn những sản phẩm mang tính đặc trưng vùng miền.

Thời điểm này, ở siêu thị Go!Vinh, các gian hàng Tết đã được trưng bày với số lượng lớn với đa dạng chủng loại, mẫu mã, giá cả. Trong đó, có một khu trưng bày riêng các sản phẩm OCOP cả vùng miền nói chung và Nghệ An nói riêng.

Ông Trần An Khang, Giám đốc siêu thị GO!Vinh cho biết: “Hiện có khoảng vài chục mã sản phẩm OCOP Nghệ An vào hệ thống siêu thị Go! trong cả nước. Giỏ quà Tết là sản phẩm OCOP địa phương có nhiều phân khúc khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. So với các giỏ quà là rượu, bánh kẹo ngoại thì giỏ quà OCOP có giá mềm hơn rất nhiều, trong khi đó, chất lượng tốt, mẫu mã cũng đa dạng, thiết kế trang trọng, tinh tế. Đặc biệt, các sản phẩm này dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng. Do đó, những giỏ quà Tết OCOP dần trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng hiện nay”.

Tại nhiều cửa hàng, kệ hàng OCOP được bày bán ở nơi dễ thấy, dễ chọn mua. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An, trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Nghệ An có 17 điểm bán giỏ quà Tết OCOP: Cửa hàng đặc sản xứ Nghệ, các cửa hàng OCOP ở các địa phương; chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở các huyện, thị và siêu thị Go!Vinh…

Hầu hết các giỏ quà OCOP rất phong phú về sản phẩm và bắt mắt về mẫu mã, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong đó, các sản phẩm OCOP Nghệ An được đưa vào những giỏ quà Tết như các loại hải sản khô, mật ong, rượu, hoa quả sấy, bò giàng, lạp xưởng, trà sen, trà shan tuyết Huồi Tụ…

Anh Đào Quang Vũ - Chủ cửa hàng đặc sản Nghệ An phấn khởi cho biết: “Năm nay chúng tôi có nhiều đơn hàng là các dòng sản OCOP tỉnh nhà làm quà Tết. Giữa vô số hàng hoá ngoại nhập, các thương hiệu lớn trong nước thì có rất nhiều người lựa chọn ủng hộ những sản phẩm tỉnh nhà.

Chúng tôi luôn cố gắng để trở thành cầu nối giữa đặc sản quê hương với người tiêu dùng, chăm chút cho từng giỏ quà. Bởi ngoài doanh thu, lợi nhuận thì điều chúng tôi cảm thấy tự hào vì những gì tinh tuý nhất của quê hương được mang đi mọi miền đất nước nhân dịp năm mới.”

Nhân viên cửa hàng đặc sản xứ Nghệ đang gói các hộp quà OCOP để kịp đơn hàng Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang đẩy mạnh cung ứng nhiều giỏ quà Tết OCOP ra thị trường. Song song với việc chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm thì các chủ thể chú ý đổi mới hình thức, thiết kế bao bì nhãn mác tinh tế, mang màu sắc Tết nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Chị Lê Thảo My, CEO của công ty Phúc An Farm, đơn vị chuyên các sản phẩm chế biến sâu từ sen, trong đó có 3 sản phẩm OCOP cho biết: “Hiện, đơn đặt hàng các set quà Tết là sản phẩm OCOP từ sen đã lên đến 5.000 giỏ quà, với mức giá từ 300.000 đồng – 1 triệu đồng/set quà. Chúng tôi nhận thiết kế hộp quà bằng cách vẽ thủ công theo ý tưởng của khách, tạo nên sự độc đáo cho các set quà Tết”.

Các set quà 3 sao OCOP chế biến từ sen kèm thiết kế riêng đã tạo nên một giỏ quà Tết độc đáo. Ảnh: Thanh Phúc

Đáng ghi nhận là công ty, đơn vị, doanh nghiệp ở Nghệ An, con em Nghệ An xa quê đã đi đầu trong sử dụng những sản phẩm OCOP làm quà Tết.