Những điểm nhấn trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định

Hay và may

Phải tiếp đón đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chủ động chơi phòng ngự phản công để hạn chế sự nguy hiểm của Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định.

Trong một ngày thi đấu tập trung và bọc lót cho nhau kín kẽ, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã vô hiệu hóa được các chân sút nguy hiểm bên phía đội bóng đất võ. Nổi bật trong số đó là thủ thành Nguyễn Văn Việt, thủ môn trẻ này đã có những tình huống cản phá xuất sắc để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có trận đấu thứ 2 liên tiếp giữ sạch lưới.

Thủ thành Đặng Văn Lâm phải rời sân sớm do chấn thương là tổn thất lớn của MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy

Hàng phòng ngự xuất sắc bao nhiêu thì hàng công của đội bóng xứ Nghệ cũng đã có một trận đấu không phần kém cạnh. Bộ ba Olaha, Trần Mạnh Quỳnh và Phan Xuân Đại liên tục có những tình huống tấn công làm chao đảo hàng phòng ngự đội khách. Nếu chắt chiu hơn thì số bàn thắng của Sông Lam Nghệ An ghi được không chỉ dừng lại ở con số 2.

Cùng với sự xuất sắc của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An là may mắn đồng hành với đội bóng xứ Nghệ. Đó là tình huống xà ngang từ chối bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Leonardo Artur hay chấn thương buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải sớm rời sân. Ngay cả khi loại bỏ được hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An thì tiền đạo Alan cũng không thể đưa bóng vào khung thành trống từ khoảng cách rất gần.

Có thể nói trong một ngày mà Sông Lam Nghệ An vừa hay và vừa may thì chiến thắng 2-0 là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Dụng quân "như thần"

Nhìn vào đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi có khá nhiều sự thay đổi. Đó là tiền vệ Nguyễn Văn Việt thay thế cho hậu vệ Mai Sỹ Hoàng đang có phong độ cao hay tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại thay thế cho "gà son" Ngô Văn Lương.

Tuy vậy, những diễn biến trên sân đã chứng tỏ tài dụng quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Khả năng lên công về thủ của Nguyễn Văn Việt đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có những tình huống tấn công nguy hiểm bên phía cánh phải. Và một trong số đó là đường kiến tạo tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 14 này cho tiền đạo Phan Xuân Đại ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Tiền đạo mang áo số 21 đã cho thấy khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm chính xác giúp hạ gục thủ thành Nguyễn Mạnh Cường. Đây là bàn thắng đầu tiên của Phan Xuân Đại ở mùa giải năm nay. Hy vọng, bàn thắng này sẽ giúp cho tiền đạo trẻ này thêm phần tự tin trong những trận đấu sắp tới.

Những thay đổi về nhân sự của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã mang đến hiệu quả cao. Ảnh: Xuân Thủy

Một cầu thủ khác cũng tạo dấu ấn trong trận đấu này là tiền vệ Đặng Văn Lắm. Trong lần đầu tiên được ra quân trong đội hình xuất phát ở mùa giải năm nay, cầu thủ gốc Đô Lương này đã có một tình huống đá phạt góc chính xác giúp cho Phan Bá Quyền đánh đầu mở tỷ số.

Có thể nói, trong bối cảnh gặp khó khăn về mặt lực lượng, khả năng sử dụng nhân sự hợp lý của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được những kết quả tốt trong giai đoạn gần đây.

Có Phan Bá Quyền có "niềm vui"

Tiền vệ trẻ Phan Bá Quyền đang mang đến khá nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Trong 8 trận đấu có sự góp mặt của tiền vệ 21 tuổi này thì đội bóng xứ Nghệ đã có 4 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 1 trận (trước Câu lạc bộ Hà Nội). Ở trận đấu vừa qua, chính Phan Bá Quyền là người ghi bàn mở tỷ số giúp cho đội nhà có chiến thắng 2-0.

Tiền vệ Phan Bá Quyền đánh đầu mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Ở chiều ngược lại, 2 trận đấu mà Phan Bá Quyền không ra sân thì Sông Lam Nghệ An đều phải nhận thất bại trước Đông Á Thanh Hóa và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng, Phan Bá Quyền sẽ tiếp tục đem đến nhiều niềm vui cho đội bóng xứ Nghệ trong những trận đấu sắp tới.

Khai xuân như ý

Chiến thắng 2-0 trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được màn khai xuân như ý. Đây là món quà ý nghĩa mà Sông Lam Nghệ An gửi đến người hâm mộ trong năm mới Giáp Thìn.

Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại. Ảnh: Xuân Thủy

Và với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trước đội bóng đất Võ qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League. Hy vọng rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc trong các trận đấu tiếp theo để mang về những niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.