(Baonghean.vn) - Tối 16/3, tại sân bóng đá mini Đại học Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2024.

Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An có sự tham gia của hơn 1.100 vận động viên đến từ 55 đơn vị, tranh tài tại 4 môn thi đấu, với sự góp mặt của 24 đội bóng đá nam, 35 đội bóng chuyền hơi nữ, 9 đội kéo co đồng đội nam nữ và 30 đội bóng bàn.

Trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam (áo đỏ) và Ngân hàng Quốc tế Nghệ An. Hai đội hòa nhau ở 2 hiệp chính với tỉ số 0 - 0 và đội Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu để lên ngôi vô địch. Ảnh: Minh Quân

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm, đồng thời là sân chơi để phát huy, duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, tăng cường khối đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn lần lượt cho các đơn vị: Công ty PTS Nghệ Tĩnh, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An và VNPT Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Công ty PTS Nghệ Tĩnh; giải Nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị Công ty Xăng dầu Nghệ An và giải Ba toàn đoàn thuộc về Công ty Điện lực Nghệ An và VNPT Nghệ An.

Trao giải Nhất môn kéo co cho đơn vị Công ty Vilaconic. Ảnh: Minh Quân

Trao giải Nhất môn bóng đá nam cho đơn vị Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam. Ảnh: Minh Quân

Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất, Nhì, Ba ở các môn bóng chuyền hơi nữ, bóng đá nam, kéo co nam nữ và bóng bàn.