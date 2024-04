Phúc An Farm – Thương hiệu quà tặng từ nông sản quê hương

(Baonghean.vn) - Từ hoài bão, khao khát tạo ra những sản phẩm, món quà đặc trưng từ chính nông sản địa phương, có thể tự hào mang đi biếu tặng, giới thiệu tới bạn bè muôn phương biết đến quê hương Nghệ An, thương hiệu Phúc An Farm đã ra đời và dần khẳng định được vị thế trên thị trường.

Tinh hoa thức quà xứ Nghệ

Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông sản có giá trị. Tuy nhiên, số sản phẩm đặc trưng, ấn tượng mang thương hiệu riêng của quê hương có thể mang đi biếu tặng chưa nhiều. Nhận thấy rõ điều đó và để hiện thực hóa mong muốn của mình, tháng 11/2022, anh Nguyễn Xuân Huy đã thành lập và cho ra đời thương hiệu quà tặng Phúc An Farm.

Phúc An Farm là thương hiệu đi đầu trong việc sản xuất các sản phẩm quà tặng nông sản truyền thống của tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm của Phúc An Farm được làm từ các nguyên liệu bản địa, được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng. Kết hợp bàn tay thủ công của người dân địa phương và khoa học công nghệ tiên tiến nhất để có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, độ dinh dưỡng và giá trị của những nguyên liệu tươi, tốt nhất.

Phúc An Farm không chỉ là một thương hiệu quà tặng mà còn là câu chuyện về tình yêu và lòng tự hào với quê hương.

Công ty đã liên kết với nhiều hộ nông dân ở thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Hưng Nguyên tạo ra vùng nguyên liệu, cùng với đó “tái sinh” nghề trồng sen truyền thống, tạo thêm việc làm cho bà con địa phương.

Từ vùng đất cằn cỗi, giữa thời tiết khắc nghiệt của miền quê xứ Nghệ, những bông sen được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo. Những bông hoa được hái trong nắng sớm mai, ôm trọn tinh hoa đất trời. Lá sen, hoa sen, củ sen, gương sen, hạt sen, tâm sen... tất cả đều được chế biến thành các sản phẩm mang nét đặc trưng. Cho đến nay, công ty đã cho ra mắt bộ sản phẩm chế biến từ sen, trong đó có các sản phẩm đặc trưng chủ đạo như trà hồng liên, trà mộc liên, trà ướp hoa sen, trà lá sen, hạt sen sấy, củ sen sấy…

Hộp quà Phúc An Farm đem theo cả linh hồn xứ sở, tinh tuý quê hương, niềm tự hào về giá trị truyền thống.

Năm 2023, Phúc An Farm xuất sắc đoạt giải Nhì tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng”. Các sản phẩm của Phúc An Farm đạt chứng nhận OCCOP 3 sao cấp tỉnh.

Món quà từ tâm con người xứ Nghệ

Trong từng sản phẩm, Phúc An Farm không chỉ mang lại hương vị đặc trưng của nông sản Nghệ An mà còn là một cái nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống của quê hương. Chăm chút cho từng sản phẩm đến tay khách hàng như những món quà chỉn chu, và đẹp đẽ nhất.

Điểm khác biệt riêng của hộp quà Phúc An Farm còn nằm ở những bức tranh được vẽ bởi bàn tay của những nghệ nhân bản địa. Những bức tranh phong cảnh, địa danh nổi tiếng của Nghệ An hay như cảnh vật hoa lá, làng quê bình dị vô cùng bắt mắt. Nắp vỏ hộp quà có thể được sử dụng trưng bày như một bức tranh trang trí đẹp mắt. Thông qua đó, Phúc An Farm cũng góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa, nét đẹp truyền thống, du lịch Nghệ An.

Phúc An Farm tự tin là món quà quê hương chất lượng, ý nghĩa, là món quà đại diện tuyệt vời nhất cho tinh túy thức quà xứ Nghệ.

Nhờ sự thấu hiểu văn hóa tặng quà, Phúc An Farm mang đến những giá trị nhân văn nhất trong từng sản phẩm, đó là kết tinh của những câu chuyện đầy ý nghĩa để gửi trao và những sản phẩm chất lượng, đáng giá.

Tôi mong rằng, những sản phẩm của Phúc An Farm làm ra, sẽ trở thành niềm tự hào của những người con xứ Nghệ, dù đi đâu cũng sẽ sẵn sàng mang theo để biếu tặng. Chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng cùng nông dân Nghệ An xây dựng những giá trị mới cho nông sản quê hương, làm nên những sản phẩm thấm nhuần những giá trị truyền thống Việt, mang những giá trị đó đi xa hơn đến với không chỉ người tiêu dùng trong nước mà còn với bạn bè quốc tế Anh Nguyễn Xuân Huy – Nhà sáng lập Phúc An Farm

Du khách nước ngoài ấn tượng, thích thú với quà tặng Phúc An Farm.