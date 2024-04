Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Bôlykhămxay.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện Sở Ngoại vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.



Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào có đồng chí Su Va Ni Xa Xạ Nạ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bôlykhămxay cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bôlykhămxay.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới của Nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Nghệ An gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chúc tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Nghệ An - Bôlykhămxay mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo 2 tỉnh trao tặng quà lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào: Hòa bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng.

Đồng chí cũng thông báo những nét chính về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2023.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, đạt 7,14%; Thu ngân sách nhà nước đạt 21.279 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch, là năm thứ 2 vượt mốc 20 ngàn tỷ đồng; Thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, hai năm liên tiếp Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có số vốn FDI lớn nhất cả nước, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước.

Để có được những thành tựu đó, ngoài sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An còn có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bôlykhămxay.

Năm 2023 các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay đã được triển khai rất tích cực, sôi nổi và hiệu quả; đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; hoàn thành công tác giải quyết nhập quốc tịch cho các công dân di cư, kết hôn trái phép trong khu vực biên giới hai bên theo Thỏa thuận Chính phủ hai nước.

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giao thông, vận tải, du lịch, thương mại... cũng được đẩy mạnh. Hai tỉnh luôn tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại nhằm đẩy mạnh mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thời gian qua, cơ quan chức năng hai tỉnh cũng đã phối hợp khảo sát, kiểm tra điểm thực tế đấu nối tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Nậm On - Thanh Thủy. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại tỉnh Bôlykhămxay tiếp tục được duy trì trong các lĩnh vực về khai thác khoáng sản, thủy điện, kinh doanh vật liệu xây dựng, nông, thủy sản, hàng tiêu dùng...

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bôlykhămxay. Năm học 2023 - 2024, tiếp nhận đào tạo tổng cộng gần 40 lưu học sinh của tỉnh Bôlykhămxay. Hai tỉnh cũng đã phối hợp phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của hai cặp bản - bản và hai cặp Đồn Biên phòng kết nghĩa, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Về thực hiện Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước: Tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh đã phối hợp điều tra, xác minh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch cho các công dân được ở lại nơi cư trú.

Ngoài ra, cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh thông qua đường ngoại giao.

Trong đó, dịp Tết Nguyên đán cổ truyền vừa qua tỉnh Nghệ An cũng đã vinh dự đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh do đồng chí Kong Kẹo Xay Sống Kham - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay, đồng chí Su Va Ni Xa Xạ Nạ- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng chào đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sang thăm và chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Bôlykhămxay và bày tỏ cảm ơn đối với tình cảm mà tỉnh Nghệ An đã dành cho tỉnh Bôlykhămxay, đồng thời biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ mà tỉnh Nghệ An đã dành cho tỉnh Bôlykhămxay trong thời gian qua.

Đồng chí Su Va Ni Xa Xạ Nạ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, đặc biệt là mối tình đoàn kết, keo sơn, hợp tác giữa hai nước, tỉnh Bôlykhămxay sẽ tiếp tục tăng cường vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với tỉnh Nghệ An để không ngừng phát triển, hiệu quả và thành công hơn nữa.