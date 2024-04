Bị lừa cài đặt app dịch vụ công giả mạo, người đàn ông mất 100 triệu trong nháy mắt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cài đặt app “Dịch vụ công” giả mạo và làm theo hướng dẫn, một người đàn ông bị mất 100 triệu đồng trong nháy mắt. Công an địa phương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh H.V.N (ngụ phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành) về việc bị kẻ gian mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo đó, đối tượng sử dụng số điện thoại “rác” gọi điện thoại cho anh H.V.N để hướng dẫn xác nhận thông tin dữ liệu dân cư. Sau đó đối tượng kết bạn qua Zalo và gửi đường link https://dichvucong.nfgov.com (website giả mạo có giao diện giống như Cổng “dịch vụ công”).

Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân.

Tiếp đến, đối tượng hướng dẫn anh N. truy cập và tải app “Dịch vụ công” với phần thông tin là “Cổng thông tin trực tuyến quốc gia” về điện thoại di động và cài đặt. Sau khi cài đặt xong, anh N đã khai và điền toàn bộ thông tin cá nhân vào app.

Một lúc sau, anh N. phát hiện toàn bộ số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh bị trừ. Kiểm tra lịch sử giao dịch, anh N. phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng đã được chuyển cho một tài khoản có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước thụ lý giải quyết.