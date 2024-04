Nước giặt xả 2 in 1 Hoa Anh Đào và nước rửa chén hương chanh do Công ty TNHH Dịch vụ Nhật Tuyên (Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) sản xuất và phân phối.

Ngoài ra, công ty còn cung ứng các dịch vụ: Giặt là công nghiệp; dọn vệ sinh…

Điện thoại liên hệ: 0973.478.312 hoặc 0931.378.667