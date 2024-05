Quang Hải rục rịch xuất ngoại lần 2; Người nhà tiết lộ lý do huấn luyện viên Kiatisak chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quang Hải rục rịch xuất ngoại lần 2; Brazil đăng cai vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2027; Người nhà tiết lộ lý do huấn luyện viên Kiatisak chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải rục rịch xuất ngoại lần 2

Nhiều nguồn tin cho biết, Nguyễn Quang Hải sẽ không gia hạn hợp đồng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội để rộng đường xuất ngoại lần hai. Rút kinh nghiệm ở lần đầu tiên, tiền vệ nhỏ con 27 tuổi này sẽ không đến châu Âu. Thay vào đó, anh hướng đến giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League). Đây là lựa chọn được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam ủng hộ.

Quang Hải có thể tỏa sáng ở J.League?

J.League được xem là môi trường phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung, bởi lẽ giải đấu này có xu hướng chơi bóng ngắn, thiên về kiểm soát và không quá phụ thuộc vào tốc độ hay sức mạnh. Thực tế, một số cầu thủ Thái Lan đã gặt hái thành công lớn khi thi đấu tại J.League, và Quang Hải được kỳ vọng có thể làm được điều tương tự.

Hiện tại vẫn chưa rõ Nguyễn Quang Hải sẽ gia nhập câu lạc bộ nào ở J.League. Mọi chuyện có lẽ chỉ sáng tỏ vào tháng 6, thời điểm V.League 2023/2024 hạ màn và thị trường chuyển nhượng Nhật Bản mở cửa trở lại.

Brazil đăng cai vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2027

Ngày 17/5, tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lần thứ 74 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), Brazil đã chính thức giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup nữ 2027.

Brazil sẽ là chủ nhà World Cup nữ 2027. Ảnh: VFF.

Brazil đã vượt qua sự hợp tác của ba quốc gia Bỉ, Đức và Hà Lan. Với chiến thắng tại cuộc bình chọn trong Đại hội FIFA lần thứ 74, quốc gia này lần đầu tiên trở thành chủ nhà của World Cup nữ và được kỳ vọng sẽ nối tiếp những thành công kỷ lục tại mùa giải 2023 do Australia và New Zealand đồng tổ chức.

Với kết quả này, Brazil sẽ trở thành quốc gia chủ nhà thứ 8 của World Cup nữ sau Trung Quốc (1991, 2007); Thụy Điển (1995); Mỹ (1999, 2003); Đức (2011); Canada (2015); Pháp (2019); Australia và New Zealand (2023).

Người nhà tiết lộ lý do huấn luyện viên Kiatisak chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Thairath dẫn lời vợ của huấn luyện viên Kiatisak - bà Asapara Senamuang - cho biết lý do nhà cầm quân người Thái Lan chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo đó, "Zico Thái" từ chức hoàn toàn là do vấn đề chuyên môn, liên quan đến "phong cách bóng đá".

"Không có ai gây áp lực, can thiệp hay làm điều gì khiến ông ấy không thoải mái trong thời gian làm việc tại câu lạc bộ ", tờ Thairath trích dẫn.

HLV Kiatisak chia tay CLB Công an Hà Nội.

Bà Asapara Senamuang khẳng định huấn luyện viên Kiatisak nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong đội bóng. Lãnh đạo Câu lạc bộ Công an Hà Nội cố gắng thuyết phục nhà cầm quân người Thái Lan ở lại nhưng không thành công.

Tờ báo của xứ chùa vàng bình luận thêm: "Đội bóng này có đủ các điều kiện tốt nhưng có lẽ không phù hợp với phong cách của ông ấy. Zico có lẽ đã đặt mục tiêu cao nhưng cuối cùng lại không đạt được".

Ngày 14/5, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang thông báo rời Câu lạc bộ Công an Hà Nội vì lý do gia đình. Nhà cầm quân người Thái Lan cảm ơn đội bóng và đăng ảnh cả gia đình mặc áo đấu của Câu lạc bộ Công an Hà Nội sau đó.

Barcelona bất ngờ sa thải huấn luyện viên Xavi, có 2 ứng viên "hot"

Chiều 17/5, báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Câu lạc bộ Barcelona thông báo sa thải huấn luyện viên Xavi dù cách đây vài tháng huấn luyện viên người Tây Ban Nha và câu lạc bộ đã đạt được thoả thuận gắn bó thêm 1 năm.

Lý do của quyết định đột ngột trên được cho là từ phía Chủ tịch Câu lạc bộ ông Joan Laporta. Chủ tịch này cảm thấy không hài lòng và bị phản bội trước những phát biểu ở cuộc họp báo mới đây của huấn luyện viên Xavi và muốn ông rời câu lạc bộ ngay lập tức.

Xavi chia tay Barcelona sau trận đấu thứ 100 dẫn dắt đội bóng.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận thắng 2-0 của Barcelona trên sân Almeria, khi được hỏi về những kế hoạch tương lai của huấn luyện viên Xavi tại Barcelona, vị huấn luyện viên này trả lời: "Tình hình kinh tế lúc này của Barcelona là rất khó khăn, vì vậy nên tôi sẽ không bàn bạc quá nhiều về mục tiêu của câu lạc bộ trong mùa giải sau mà muốn cùng các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này trước đã, sau đó mới nghĩ đến các danh hiệu".

Chính những phát biểu trên của huấn luyện viên Xavi đã khiến chủ tịch Joan Laporta không hài lòng./.