Prudential chi trả bảo hiểm 700 triệu đồng cho khách hàng

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp người tham gia bảo hiểm không may qua đời trên địa bàn Nghệ An.

Đó là trường hợp anh Trần Đức Ngọ sinh năm 2002 ở xóm 2A, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An mua bảo hiểm cho bản thân gói bảo hiểm gồm: Hợp đồng số 75057717 tham gia sản phẩm Pru - Chủ động cuộc sống và tham gia thêm gói bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng. Mức phí bảo hiểm là 15.830.500 đồng, đóng 2 năm phí, bắt đầu từ ngày 19/04/2021, do tư vấn viên Nguyễn Thị Hợi – Văn phòng giao dịch Quỳnh Lưu tư vấn.

Ngày 18/5/2022, anh Trần Đức Ngọ không may bị tai nạn giao thông, để lại sự tiếc thương vô vàn của người thân, bạn bè.

Mới đây, thân nhân anh Trần Đức Ngọ đã được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi trả tổng số tiền 700 triệu đồng, gồm: Pru - Chủ động cuộc sống- 600 triệu đồng và bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng: 100 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thịnh - Giám đốc văn phòng tổng đại lý tại tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình khách hàng, đại diện Prudential đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình khách hàng phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục giám định xác minh; kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng, đồng thời thực hiện các thủ tục chi trả cho người thân của khách hàng với tổng số tiền nói trên.

Prudential đã có mặt tại địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2001 và hiện có các văn phòng tổng đại lý và văn phòng giao dịch tại các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa, Cửa Lò, thành phố Vinh.

Thấu hiểu việc cần lắm một sự đồng hành, công ty Prudential kết hợp cùng các văn phòng Tổng đại lý đã thực hiện được rất nhiều chương trình trao yêu thương bằng những món quà thiết thực dành cho trẻ em nghèo hiếu học và những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ. Từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức 522 chương trình, trao tặng hơn 10.440 phần quà rất ý nghĩa cho những học sinh nghèo hiếu học và những gia đình thuộc diện khó khăn trên khắp 63 tỉnh thành.

Riêng tháng 6/2022, 13 chương trình đã được tổ chức tại Hà Nội, Hà Nam, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Kiên Giang với 260 phần quà đã được trao tặng.

Với tôn chỉ “giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”, những hoạt động cộng đồng của công ty đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội, góp phần định hướng lối sống cho nhau, vì nhau.