PSG 3-0 Brest: Hakimi lập cú đúp, đội khách chiếm ngôi đầu Cú đúp Hakimi, Del Castillo hỏng penalty sau VAR 7 phút và bàn 90+6 của Désiré Doué giúp PSG thắng 3-0 trên sân Brest, tạm dẫn đầu Ligue 1 với khoảng cách 1 điểm so với Marseille.

Paris Saint-Germain rời sân của Brest với chiến thắng 3-0, trong một trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc then chốt: cú đúp của Achraf Hakimi trong hiệp một, pha hỏng penalty của Romain Del Castillo sau tình huống VAR kéo dài 7 phút, và bàn ấn định ở phút 90+6 của Désiré Doué. Kết quả giúp PSG tạm thời chiếm ngôi đầu Ligue 1, hơn Marseille 1 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

Hakimi đưa PSG trở lại ngôi đầu.

Hiệp một bế tắc và hai nhát cắt của Hakimi

Thế trận khởi đầu chậm rãi, Brest phòng ngự chặt chẽ khiến PSG dù kiểm soát bóng vẫn khó tiếp cận khu 16m50. Trong bối cảnh đó, chất lượng cá nhân tạo ra khác biệt. Phút 29, Vitinha bấm bóng tinh tế vượt qua tuyến phòng ngự, Hakimi di chuyển kín vào cột xa và volley một chạm bằng má trong chân phải, mở tỷ số cho đội khách.

Khoảng 10 phút sau, ngay trước giờ nghỉ, hậu vệ người Morocco tiếp tục trừng phạt khoảng trống bên cánh phải. Từ một tình huống bóng bật ra ở hành lang trái, Hakimi xử lý nhanh và sút mạnh góc gần, nhân đôi cách biệt. Hai cú dứt điểm từ những vị trí xâm nhập khu vực cột xa và nách phải cho thấy khả năng chọn vị trí và phản ứng trong vòng cấm của anh.

VAR kéo dài 7 phút và cơ hội vàng trôi qua

Hiệp hai chứng kiến bước ngoặt tâm lý. Sau một pha bóng gây tranh cãi, VAR được sử dụng trong 7 phút và trọng tài xác định Lee Kang-in để bóng chạm tay trong vòng cấm, cho Brest hưởng penalty. Trên chấm 11m, Romain Del Castillo trượt chân, đưa bóng vọt xà. Cơ hội thu hẹp cách biệt bị bỏ lỡ khiến nỗ lực của đội chủ nhà suy giảm rõ rệt.

PSG giành chiến thắng thuyết phục.

Phân tích chiến thuật: chiều rộng cánh phải và tính hiệu quả

PSG không áp đảo toàn diện về cơ hội, nhưng họ hiệu quả đúng nghĩa. Brest tổ chức khối phòng ngự tốt, buộc đội khách phải kiên nhẫn. Điểm bùng nổ đến từ các đường bóng vượt tuyến và sự xâm nhập có chủ đích của hậu vệ biên. Ở bàn mở tỷ số, Vitinha chọn giải pháp bổng thay vì kéo bóng vào trục giữa, khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên và trung vệ, tạo thời cơ cho Hakimi xuất hiện ở cột xa. Ở bàn thứ hai, PSG tận dụng quãng chuyển trạng thái ngắn, Hakimi dứt điểm nhanh vào góc gần khi Brest chưa kịp tái lập cấu trúc.

Trong hiệp hai, khi Brest cần đẩy cao, PSG chơi ung dung hơn, quản trị rủi ro và chờ khoảnh khắc kết liễu. Ở phút 90+6, Zaire-Emery chọc khe dọc biên trong, mở ra khoảng trống sau lưng hàng thủ chủ nhà để Désiré Doué thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng ấn định 3-0. Đó là mẫu hình tấn công trực diện, ít chạm, tận dụng tốc độ và thời điểm chạy chỗ.

Vai trò then chốt của Vitinha và Zaire-Emery

Vitinha trực tiếp kiến tạo bàn mở tỷ số bằng đường bóng bổng xé lớp phòng ngự. Zaire-Emery giữ kỷ luật vị trí và tung ra đường chuyền quyết định ở phút 90+6. Ở chiều ngược lại, Lee Kang-in để bóng chạm tay trong khu cấm dẫn đến penalty cho Brest, nhưng đội chủ nhà không thể tận dụng.

Thống kê quan trọng

Tỷ số: Brest 0-3 PSG

Ghi bàn: Hakimi 29', Hakimi trước giờ nghỉ, Désiré Doué 90+6'

VAR: Kiểm tra 7 phút cho tình huống handball của Lee Kang-in

Penalty: Romain Del Castillo đá vọt xà

PSG giữ clean sheet trên sân khách

Tác động tới bảng xếp hạng và triển vọng

Chiến thắng đưa PSG tạm thời trở lại ngôi đầu Ligue 1, hơn Marseille 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Trong thế đua vô địch còn dài, việc giành 3 điểm trên sân đối thủ cùng clean sheet cho thấy năng lực giải quyết trận đấu bằng khoảnh khắc của ngôi sao và kỷ luật chiến thuật ở các thời điểm then chốt.