PSG gặp Bayern ở Champions League: Dembele bỏ ngỏ Bayern toàn thắng 15 trận, Harry Kane 22 bàn/15 trận; PSG có lợi thế Parc des Princes nhưng lo ngại thể lực của Quả bóng Vàng Ousmane Dembele và thiếu Desire Doue.

Paris Saint-Germain bước vào cuộc đụng độ Bayern Munich tại Champions League với lợi thế sân Parc des Princes nhưng đối mặt thử thách cực đại: đối thủ đang toàn thắng 15 trận trên mọi đấu trường và dấu hỏi thể lực của Ousmane Dembele. Dù Dembele kịp ra sân hay không, mức độ khó vẫn không suy chuyển trước cỗ máy đang vận hành trơn tru dưới tay HLV Vincent Kompany.

Dù có lợi thế sân nhà, PSG chắc chắn vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn.

PSG và dấu hỏi Dembele

Nỗi lo của đội chủ nhà xuất phát từ tình trạng của Dembele. Sau trận thắng chật vật trước Nice, anh được cho là gặp cơn đau dữ dội ở đùi. Dù đã trở lại sân tập, khả năng đá chính vẫn để ngỏ. Vắng Dembele – một nguồn đột biến quan trọng – sẽ là tổn thất đáng kể cho hàng công PSG, trong bối cảnh họ cũng thiếu Desire Doue vì chấn thương.

Bayern Munich dưới thời Kompany: chuỗi toàn thắng 15 trận

Bayern đang sở hữu khởi đầu không tưởng: toàn thắng 15/15 trận trên mọi đấu trường, được mô tả là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đội bóng của Kompany cho thấy sự ổn định ở cường độ cao, nghiền nát mọi vật cản theo cách thuyết phục.

Harry Kane và bài toán cho hàng thủ PSG

Harry Kane là mũi nhọn gây sát thương lớn nhất của đội khách, đã ghi 22 bàn chỉ sau 15 trận. Không chỉ là tay săn bàn, anh còn lùi sâu kết nối lối chơi. Với một hàng thủ PSG chưa thật chắc chắn và trung vệ Marquinhos mới trở lại sau chấn thương, nhiệm vụ phong tỏa Kane đòi hỏi khối phòng ngự phải vận hành tập trung, kỷ luật và thu hẹp tối đa không gian giữa các tuyến.

Có Dembele hay không, PSG vẫn phải tập trung cao độ.

Lợi thế Parc des Princes và thông điệp từ Luis Enrique

Trước thách thức lớn, HLV Luis Enrique nhấn mạnh yếu tố sân nhà và niềm tin nội tại: “Nếu chúng ta nói về kết quả và chuỗi trận của họ trong 15 trận gần nhất, điều đó thật đáng kinh ngạc... Nhưng trận đấu ngày mai diễn ra tại Parc des Princes, và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể cải thiện trình độ của mình.” Sự tự tin còn đến từ ký ức về chiến thắng gần nhất trước chính Bayern.

Bayern và sự tôn trọng từ phòng thay đồ

Ở phía bên kia, thủ thành Manuel Neuer thể hiện thái độ tôn trọng đối thủ: “Chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi thích đối đầu với PSG. Họ là một đội mạnh về mặt cá nhân với một ban huấn luyện giỏi. Họ xứng đáng vô địch Champions League”.

Bài kiểm tra bản lĩnh cho nhà vua

Cuộc chạm trán này vượt ra ngoài ý nghĩa một trận vòng bảng. Với PSG, đây là bài kiểm tra bản lĩnh của nhà vô địch, nơi tình trạng của Dembele có thể ảnh hưởng cách vận hành ở ba tuyến, từ phương án tạo đột biến tới khả năng kết nối với tuyến giữa. Dẫu vậy, bản chất thách thức không đổi: đối đầu Bayern Munich lúc này là bài toán ở mức độ cao nhất, đòi hỏi PSG phải duy trì cường độ, sự tập trung và hiệu quả trong từng khoảnh khắc quyết định.