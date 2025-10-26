Chủ Nhật, 26/10/2025
PSG hỏi mua Lamine Yamal với giá 350 triệu euro từ Barca

26/10/2025

Theo Fichajes, PSG chuẩn bị đề nghị kỷ lục 350 triệu Euro cho Lamine Yamal vào năm 2026, vượt mốc Neymar 2017. Tuy nhiên, Barca vừa trói chân sao 18 tuổi bằng hợp đồng 6 năm kèm điều khoản 1 tỷ Euro.

Paris lại muốn tạo địa chấn thị trường: theo Fichajes (Tây Ban Nha), Paris Saint-Germain đang chuẩn bị gửi tới Barcelona lời đề nghị trị giá 350 triệu Euro cho Lamine Yamal, mục tiêu đưa anh về Parc des Princes vào năm 2026. Nếu xảy ra, đây sẽ là thương vụ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Neymar năm 2017 (222 triệu Euro) – một ký ức từng làm rung chuyển bóng đá châu Âu.

Ký ức Neymar ùa về, Barca nhận đề nghị 350 triệu Euro cho Yamal 728752
Barca vẫn quyết tâm giữ bằng được viên ngọc quý của mình (Ảnh: GOAL).

PSG và đề nghị 350 triệu Euro cho Lamine Yamal

Trong hai năm qua, Lamine Yamal nổi lên như một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới. Theo Fichajes, PSG xem cầu thủ 18 tuổi là “bản hợp đồng của thế kỷ” và sẵn sàng chơi lớn bằng mức giá kỷ lục 350 triệu Euro. Mục tiêu của đội bóng thủ đô Paris là hoàn tất thương vụ vào năm 2026.

Yamal vừa khép lại năm 2025 với vị trí Á quân Quả bóng Vàng, chỉ đứng sau Ousmane Dembele. Tốc độ thăng tiến chóng mặt của tiền đạo người Tây Ban Nha khiến PSG tin rằng đây là thời điểm để tái lập hiệu ứng truyền thông và chuyên môn tương tự khi họ chiêu mộ Neymar từ chính Barcelona năm 2017.

Rào cản hợp đồng: 6 năm và điều khoản 1 tỷ Euro

Dù vậy, khả năng thương vụ xảy ra bị đánh giá là cực kỳ thấp. Tháng 5 vừa qua, Yamal ký mới hợp đồng 6 năm với Barcelona, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ Euro. Đây là lớp bảo vệ gần như “khóa chặt” tương lai của anh tại Camp Nou trong ngắn hạn.

Quan điểm từ Barcelona cũng rõ ràng: không có ý định bán “viên ngọc quý” vào năm tới. Bằng hợp đồng dài hạn và điều khoản khổng lồ, Barca phát đi thông điệp ưu tiên xây dựng dự án thể thao xoay quanh Yamal hơn là khai thác giá trị chuyển nhượng.

Chuyển dịch nhân sự 2026 tại Barcelona

Trong khi Yamal được giữ bằng mọi giá, một số cái tên khác có thể rời đội hình của HLV Hansi Flick vào năm 2026. Ronald Araujo và Marc Casado đều được liên hệ khả năng chia tay Camp Nou. Chelsea được cho là sẽ tái khởi động thương vụ Fermin Lopez sau khi lỡ nhịp ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Eric Garcia cũng được nhắc đến khi bước vào năm cuối hợp đồng với Barcelona, khiến tương lai hậu vệ này mở ra nhiều kịch bản. Ở chiều ngược lại, Barca được kỳ vọng sẽ mua đứt Marcus Rashford vào năm 2026, sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Manchester United, nhằm củng cố hàng công cho giai đoạn mới dưới thời Flick.

So sánh kỷ lục: Neymar 2017 và đề nghị cho Yamal

Thương vụ Năm CLB mua CLB bán Giá trị
Neymar 2017 PSG Barcelona 222 triệu Euro
Lamine Yamal (đề nghị) 2026 (dự kiến) PSG Barcelona 350 triệu Euro

Nếu lời đề nghị 350 triệu Euro thành hiện thực và được chấp nhận, mức phí này sẽ vượt xa kỷ lục 222 triệu Euro của Neymar – qua đó thiết lập chuẩn mực mới trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng 1 tỷ Euro cùng quyết tâm giữ người của Barca là rào cản lớn.

Triển vọng thương vụ và tác động thị trường

Theo Fichajes, PSG vẫn kiên định với kế hoạch “bom tấn” dành cho Yamal. Dù vậy, với hợp đồng vừa gia hạn, cộng thêm lập trường không bán của Barcelona, kịch bản đổi chủ trong năm 2026 hiện được đánh giá khó xảy ra.

Về phía Barca, việc giữ lại Yamal trong bối cảnh đội hình có thể tái cơ cấu ở các vị trí khác cho thấy ưu tiên chiến lược của CLB: bảo toàn tài sản quan trọng nhất cho dài hạn, đồng thời linh hoạt với những cái tên có giá trị chuyển nhượng hoặc rủi ro hợp đồng.

Nhìn rộng hơn, chỉ riêng thông tin về một đề nghị 350 triệu Euro đã đủ tác động đến kỳ vọng giá trên thị trường, nhất là với nhóm cầu thủ tấn công trẻ tuổi ở nhóm CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, cho tới lúc này, tất cả mới dừng ở mức chuẩn bị đề nghị như Fichajes tiết lộ; Barcelona chưa phát tín hiệu thay đổi lập trường.

