PSG không theo đuổi Lamine Yamal, thương vụ bị phủ nhận

Paris Saint-Germain không theo đuổi Lamine Yamal vào thời điểm hiện tại. Nhà báo Fabrice Hawkins (Sky Sports) khẳng định trên podcast Aliotalk rằng cả Luis Enrique và Luis Campos “chưa bật đèn xanh” cho việc chiêu mộ tài năng Barcelona. Trong bối cảnh Yamal đã gia hạn đến tháng 6/2031 và sở hữu điều khoản giải phóng 1 tỷ Euro, kịch bản chuyển nhượng gần như bất khả thi.

PSG phủ nhận theo đuổi Lamine Yamal

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin PSG — với hậu thuẫn từ giới chủ Qatar — muốn đưa Lamine Yamal về Parc des Princes. Nhà báo Romain Molina thậm chí nhắc tới “mối liên hệ mật thiết” giữa Jorge Mendes, người đại diện của Yamal, và những người ra quyết định tại Qatar.

Tuy nhiên, Fabrice Hawkins đã phủ nhận hoàn toàn. Ông nhấn mạnh định hướng nội bộ ở Paris không thay đổi: “Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là tại PSG hiện nay, cả Luis Enrique và Luis Campos đều chưa bật đèn xanh cho sự xuất hiện của Lamine Yamal”.

Luis Enrique và Luis Campos chưa bật đèn xanh cho việc chiêu mộ Lamine Yamal

Chiến lược thể thao của PSG và rào cản 1 tỷ Euro

Theo Hawkins, theo đuổi Yamal thời điểm này đi ngược chính sách thể thao mới của PSG: ưu tiên xây dựng đội hình cân bằng, đề cao cầu thủ trưởng thành và phát triển nội bộ, thay vì lao vào các thương vụ siêu sao. Ông nói thêm, nếu “thực sự muốn có Yamal, chi phí sẽ vượt quá 200 triệu Euro”, mức giá không phù hợp với kế hoạch hiện tại.

Từ Doha, giới thượng tầng Qatar vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Yamal. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Chúng tôi muốn cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra, một ngày nào đó chúng tôi sẽ cần cậu ấy”. Dẫu vậy, quyền quyết định thuộc về bộ đôi Enrique - Campos, và họ đang giữ vững lộ trình đã đặt ra.

Hợp đồng của Yamal với Barcelona kéo dài đến năm 2031, kèm điều khoản giải phóng trị giá 1 tỷ Euro

Góc nhìn chiến lược: vì sao Enrique - Campos nói không

Thông điệp từ Paris rõ ràng: không phá vỡ cấu trúc kế hoạch vì một ngôi sao — dù đó là Lamine Yamal, cầu thủ vừa giành Quả bóng Bạc ở tuổi 18. Với hợp đồng đến tháng 6/2031 và điều khoản giải phóng 1 tỷ Euro, Barcelona đang sở hữu “lá chắn” gần như không thể xuyên thủng. Đặt trong tổng thể, việc chi ra hơn 200 triệu Euro cho một thương vụ đơn lẻ sẽ đi ngược logic tối ưu hóa đội hình.

Trên sân cỏ, PSG tập trung ổn định nhân sự và tiếp tục nuôi dưỡng trục phát triển trẻ như Zaire-Emery hay Barcola. Bài toán mà Enrique - Campos giải quyết là duy trì cân bằng dài hạn, thay vì tạo cú sốc trên thị trường chuyển nhượng.

Những con số then chốt

Hợp đồng của Lamine Yamal với Barcelona: đến tháng 6/2031

Điều khoản giải phóng: 1 tỷ Euro

Đánh giá của Fabrice Hawkins: chi phí để có Yamal sẽ vượt quá 200 triệu Euro

Thành tích cá nhân đáng chú ý: Yamal giành Quả bóng Bạc ở tuổi 18

Tác động và thông điệp

Với Barcelona, bộ khung tương lai được bảo toàn khi Yamal ở lại dài hạn. Với PSG, việc “đứng ngoài” khẳng định tính nhất quán của dự án hiện tại: ưu tiên cân bằng đội hình và phát triển nguồn lực sẵn có hơn là theo đuổi một “bom tấn” đắt đỏ và đầy rủi ro. Hawkins kết luận: với mức giá nói trên và định hướng hiện tại, thương vụ Yamal “gần như bất khả thi”.

