PSG theo sát Juan Hernandez, Barca lo nguy cơ mất miễn phí Mundo Deportivo tiết lộ PSG muốn ký Juan Hernandez khi hợp đồng với Barcelona hết hạn 30/6/2026, dù điều khoản giải phóng 6 triệu euro. Tiền vệ 18 tuổi.

Paris Saint-Germain đang theo dõi sát sao tiền vệ 18 tuổi Juan Hernandez của Barcelona và sẵn sàng chờ đến khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30/6/2026 để ký miễn phí, dù điều khoản giải phóng hiện chỉ là 6 triệu euro. Theo Mundo Deportivo, PSG hiện dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tài năng La Masia này.

Juan Hernandez đang nằm trong tầm ngắm của PSG.

Chiến lược của PSG dưới thời Luis Enrique

PSG đưa Hernandez vào danh sách mục tiêu như một phần của kế hoạch trẻ hóa đội hình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, người am hiểu hệ thống đào tạo của Barca, đội bóng thủ đô Paris hướng tới xây dựng tập thể xoay quanh các tài năng trẻ hàng đầu châu Âu, thay vì phụ thuộc vào các siêu sao đắt đỏ. Trong logic đó, Hernandez được xem là mảnh ghép phù hợp với dự án dài hạn.

Hợp đồng bấp bênh, cửa miễn phí mở rộng

Hợp đồng hiện tại của Hernandez với Barcelona sẽ hết hạn vào 30/6/2026. Các cuộc đàm phán gia hạn chưa đạt thỏa thuận, tạo cơ hội cho các CLB khác tiếp cận, trong đó PSG được cho là đi trước. Dù mức giải phóng chỉ 6 triệu euro, PSG muốn kiên nhẫn chờ cơ hội ký tự do khi thỏa thuận hết hạn.

Tình hình tài chính khó khăn của Barcelona cũng là rào cản cho tiến trình gia hạn nhanh chóng. Nếu bế tắc kéo dài, nguy cơ một tài năng La Masia rời Camp Nou là có thật.

Phong độ và bước tiến của Hernandez

Trong màu áo Barca Atletic dưới sự chỉ đạo của Juliano Belletti, Hernandez đã gây ấn tượng: đá chính 7 trận, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Ở cấp độ đội tuyển, anh là trụ cột của U19 Tây Ban Nha. Gần đây, tiền vệ này thường xuyên được HLV Hansi Flick đưa lên tập cùng đội một, cho thấy lộ trình phát triển rõ ràng ở Barcelona.

Ý nghĩa với Barca: thêm một bài kiểm tra cho La Masia

Với Barca, đây không chỉ là câu chuyện giữ chân một cầu thủ 18 tuổi, mà còn là phép thử cho mô hình phát triển tài năng trẻ trong bối cảnh tài chính hạn chế. Giữ được Hernandez sẽ củng cố thông điệp của CLB về việc tạo cơ hội cho cầu thủ học viện; ngược lại, để mất tự do sẽ là đòn đánh vào giá trị tài sản học viện.

Kịch bản đàm phán: cuộc đua giữa tiến độ và kiên nhẫn

Ba kịch bản chính có thể xảy ra: Barcelona đạt thỏa thuận gia hạn, chấm dứt sớm đồn đoán; PSG chờ đến khi hợp đồng hết hạn để ký miễn phí; hoặc một bên kích hoạt điều khoản 6 triệu euro ngay trong thời hạn hợp đồng. Theo nguồn tin, PSG nghiêng về phương án thứ hai, đặt cược vào thời gian và sự bế tắc của quá trình gia hạn.

Điểm mấu chốt

Vai trò tập luyện cùng đội một dưới Hansi Flick là tín hiệu tích cực để Barca thuyết phục cầu thủ về lộ trình thi đấu.

Chiến lược trẻ hóa của PSG, cùng sự am hiểu La Masia của Luis Enrique, là đòn bẩy khiến Hernandez trở nên hấp dẫn với đội bóng Paris.

Giá trị giải phóng thấp (6 triệu euro) khiến trường hợp này càng nhạy cảm nếu Barca không chốt sớm tương lai.

Con số then chốt

Tuổi: 18

Hợp đồng hiện tại: đến 30/6/2026

Điều khoản giải phóng: 6 triệu euro

Barca Atletic: đá chính 7 trận, 1 bàn, 1 kiến tạo

Đội tuyển: trụ cột U19 Tây Ban Nha

Tác động tiềm năng

Nếu chiêu mộ thành công, PSG sẽ có thêm một mảnh ghép đúng định hướng trẻ hóa. Với Barca, giữ chân Hernandez sẽ vừa bảo toàn tài sản học viện vừa khẳng định niềm tin vào lớp kế cận. Tất cả phụ thuộc vào tiến độ đàm phán trong những tháng tới và quyết sách của đôi bên.