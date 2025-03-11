PSSI bác tin tái bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong, tìm người mới Exco PSSI, bà Vivin Cahyani Sungkono, bác tin tái bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong; khẳng định không có thảo luận và PSSI đang tìm HLV giàu kinh nghiệm cho kế hoạch dài hạn.

Bà Vivin Cahyani Sungkono, thành viên Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), khẳng định PSSI không có kế hoạch tái bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong. Trao đổi trong cuộc phỏng vấn được trích dẫn bởi Antara, bà bác bỏ hoàn toàn tin đồn chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ thay thế Patrick Kluivert ở ĐTQG.

PSSI bác tin đồn về Shin Tae Yong

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng tin tức về việc HLV Shin Tae Yong quay lại là không có cơ sở và không đúng sự thật. Hiện tại, PSSI không có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến ông Shin Tae Yong trong chương trình làm việc,” bà Vivin nói. Lãnh đạo PSSI nhấn mạnh tổ chức đang ưu tiên tiêu chí dài hạn: “PSSI đang làm việc hết sức để tìm ra một HLV giàu kinh nghiệm, có thể dẫn dắt đội tuyển trong dài hạn, phù hợp với tầm nhìn và lộ trình phát triển mới của bóng đá Indonesia.”

Ghế nóng ĐT Indonesia và tiêu chí tuyển chọn

Sau khi chia tay Patrick Kluivert, chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Indonesia đang bỏ trống. PSSI mô tả tiêu chí rõ ràng: một HLV dày dạn kinh nghiệm, có khả năng đồng hành lâu dài và phù hợp lộ trình phát triển mới. Đây là định hướng nhằm đảm bảo tính kế thừa sau chu kỳ vòng loại World Cup 2026.

Bối cảnh: Patrick Kluivert rời nhiệm sở

Ngày 16/10/2025, bốn ngày sau khi vòng loại thứ tư World Cup 2026 khép lại, PSSI và Patrick Kluivert thống nhất chấm dứt hợp đồng. Dưới thời Kluivert, Indonesia nhận hai thất bại trước Ả Rập Xê Út và Iraq ở giai đoạn này, khép lại cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau.

Tin đồn ứng viên và thực tế tuyển dụng

Sau khi Kluivert rời đi, truyền thông nhắc đến nhiều cái tên như Louis van Gaal, Giovanni Van Bronckhorst và Shin Tae Yong. Tuy nhiên, PSSI đã chính thức phủ nhận khả năng tái hợp với Shin Tae Yong vào thời điểm hiện tại. Điều này cho thấy liên đoàn muốn kiểm soát chặt thông tin và tập trung vào quy trình tuyển chọn theo tiêu chí đã công bố.

HLV Shin Tae Yong mang tới nhiều thành công cho bóng đá Indonesia

Shin Tae Yong và những dấu mốc tại Indonesia

Shin Tae Yong dẫn dắt bóng đá Indonesia từ tháng 12/2019. Dù khởi đầu nhiều thử thách, đội tuyển các cấp ghi nhận những cột mốc quan trọng dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc:

U23 Indonesia lần đầu vào bán kết U23 châu Á 2024.

ĐTQG vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023.

Trở thành đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nội bộ và kết quả không như kỳ vọng tại AFF Cup 2024 đã khép lại nhiệm kỳ của ông tại xứ vạn đảo.

Huyền thoại Indonesia muốn Shin Tae Yong dẫn dắt ĐT Quốc gia

Phản ứng và tác động

Mong muốn tái hợp với Shin Tae Yong vẫn hiện diện trong một bộ phận dư luận, trong đó có huyền thoại Atep. Nhưng thông điệp từ PSSI cho thấy tiến trình tuyển chọn đang được quản lý theo tiêu chí dài hạn, thay vì phản ứng tức thời với làn sóng tin đồn.

Góc nhìn chiến lược

Trong bối cảnh Indonesia đã trải qua một chu kỳ thành công tương đối ở cấp châu lục nhưng lỡ hẹn World Cup 2026, ưu tiên “giàu kinh nghiệm và dài hạn” mà PSSI nêu ra là bước đi nhằm ổn định hóa nền tảng đội tuyển. Việc bác tin đồn về Shin Tae Yong cũng giúp làm rõ dư luận, tạo không gian cho quy trình đánh giá ứng viên và đàm phán diễn ra minh bạch, tránh gây xáo trộn trong giai đoạn chuyển giao.