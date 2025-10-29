PSSI Indonesia chốt HLV mới tháng 3/2026, không vội Chia tay Patrick Kluivert, PSSI bỏ FIFA Matchday 11/2025, trao cơ hội cho U22 hướng SEA Games 33; mục tiêu ra mắt HLV trưởng 3/2026, bác tin về Shin Tae-yong.

Không vội vã lấp ghế nóng sau khi chia tay Patrick Kluivert, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chọn tiến chậm mà chắc: đội tuyển quốc gia sẽ không đá loạt FIFA Matchday tháng 11/2025; thay vào đó, U22 Indonesia ra sân giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 33. Mục tiêu được PSSI đặt ra là có HLV trưởng mới vào đợt FIFA Matchday tháng 3/2026, đồng thời bác bỏ tin đồn liên quan đến việc tái hợp Shin Tae-yong.

Thohir và các cộng sự của mình đang tiến hành chọn lọc những ứng viên

Kế hoạch ưu tiên ổn định: bỏ tháng 11/2025, chờ tháng 3/2026

Theo thành viên Ban điều hành (Exco) PSSI, ông Arya Sinulingga, lịch trình đã được phác thảo rõ ràng. Ông nhấn mạnh: "Nhu cầu của chúng tôi có lẽ phải đến tháng 3 năm 2026, phải không? Đợt FIFA Matchday tiếp theo là vào tháng 3 năm sau. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm trước". Điều đó đồng nghĩa tuyển Indonesia sẽ yên lặng trong tháng 11/2025, nhường trọng tâm cho U22.

Ở cấp lãnh đạo, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cùng Giám đốc Kỹ thuật Alexander Zwiers chịu trách nhiệm sàng lọc hồ sơ, đánh giá ứng viên trước khi trình danh sách cuối cùng ra cuộc họp chính thức của Exco. Quy trình này cho thấy PSSI muốn giảm thiểu rủi ro, thay vì đưa ra quyết định ngắn hạn.

Vì sao PSSI chọn "chậm mà chắc"

PSSI thẳng thắn thừa nhận mong muốn cải thiện hình ảnh và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho HLV trưởng kế nhiệm. Bài học từ quá khứ về cách đối xử với các HLV cũ khiến họ thận trọng hơn trong lần bổ nhiệm này.

Ông Arya giải thích thêm về triết lý đưa ra quyết định: "Có một câu nói rằng, nếu bạn muốn lựa chọn điều gì đó, đừng làm khi bạn đang quá vui, cũng đừng làm khi đang quá bực bội hay buồn bã. Vì vậy, hãy lựa chọn khi bạn đang bình tĩnh, có thời gian để suy xét". Đó không chỉ là phương châm quản trị, mà còn là cam kết dành cho vị HLV mới: được tôn trọng, được ủng hộ và có lộ trình rõ ràng.

Kiểm soát tin đồn, quy trình minh bạch

Trước những đồn đoán rằng một số thành viên Exco đã ngả về một cái tên, trong đó có khả năng tái hợp với Shin Tae-yong, PSSI phủ nhận. Ông Arya khẳng định: "Chưa có gì cả. Các ứng cử viên phải được tập hợp lại, sau đó quyết định của Exco mới có thể được đưa ra. Hiện tại, chưa có cuộc họp nào. Vì vậy, những tin đồn đó là bịa đặt".

Thông điệp này nhấn mạnh hai lớp kiểm soát: danh sách phải do nhóm chuyên môn lập, và quyết định chỉ xuất hiện sau khi Exco nhóm họp chính thức.

Hiện tại, Indonesia đang dồn sự tập trung vào SEA Games 33.

Tác động ngắn hạn: U22 bước ra trung tâm, hướng SEA Games 33

Việc chuyển lịch thi đấu tháng 11/2025 cho U22 giúp PSSI bảo toàn nhịp chuẩn bị cho SEA Games 33. Đây cũng là cơ hội để hệ thống đội tuyển duy trì tính liên tục nhân sự, qua đó hỗ trợ tầm nhìn dài hạn mà lãnh đạo PSSI đề ra.

Trong bối cảnh ghế HLV trưởng tuyển quốc gia còn bỏ trống, cách đi nước đôi này đảm bảo hai mục tiêu: U22 có thêm cọ xát, còn đội tuyển quốc gia tránh vội vã bổ nhiệm rồi phải điều chỉnh liên tục.

Mốc thời gian chính

Mốc Nội dung 11/2025 Đội tuyển Indonesia không tham dự FIFA Matchday; U22 thi đấu giao hữu phục vụ chuẩn bị SEA Games 33. 3/2026 Mục tiêu ra mắt và dẫn dắt đội tuyển bởi HLV trưởng mới trong đợt FIFA Matchday.

Kết luận: Lộ trình hơn là giải pháp chữa cháy

Việc PSSI khẳng định mốc 3/2026, cùng quy trình sàng lọc do Erick Thohir và Alexander Zwiers dẫn dắt, cho thấy ưu tiên lớn nhất là sự ổn định. Chọn sự bình tĩnh thay cho vội vã, PSSI đặt cược vào một quyết định có tính nền tảng cho bóng đá Indonesia, thay vì một giải pháp tình thế chỉ giải quyết ngắn hạn.