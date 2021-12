Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 sẽ hiện hình ở AFF Cup?

Là bởi năm 2021 của Messi dứt khoát không phải là một năm thành công ở CLB Barcelona cũng như ở PSG và Cup Vàng bóng đá Nam Mỹ 2021 lần đầu tiên của ngôi sao này với ĐT Argentina thực ra không đáng nói nếu so với Cup vàng châu Âu từ xưa đến nay…



Câu trả lời nằm ở tiêu chí và ai là người được bầu chọn QBV hàng năm? Đó là thành tích cá nhân và tập thể - thứ hạng cầu thủ (tài năng và fair-play) và sự nghiệp cầu thủ, do các nhà báo đại diện cho mỗi nước trên thế giới bầu chọn. Nhiều người nói bộ tiêu chí này khá… mơ hồ, cảm tính, chưa kể việc chỉ mỗi các nhà báo tham gia bầu chọn là không đủ khách quan như mong đợi?

Cầu thủ Messi. Trước khi xảy ra ồn ào câu chuyện QBV năm 2021 với ý kiến khá tập trung là tiền đạo người Ba Lan hiện đang thi đấu cho Bayer là Lewandowski xứng đáng hơn Messi thời điểm được bầu chọn, đã từng xảy ra sự tiếc nuối trước đó với Ribery hay Neuer… càng khiến cho việc Messi nhận danh hiệu càng trở nên nhàm chán và… trò hề, như một số người bạo miệng lên tiếng. Người ta lại có dịp đem ra so kè việc FIFA bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm có tới 4 đối tượng tham gia bầu chọn gồm: HLV trưởng và Đội trưởng các ĐTQG, nhà báo và cộng đồng mạng, để thấy cuộc bầu chọn này thuyết phục hơn và có lẽ chính xác hơn, ít bị phản ứng hơn so với bầu chọn QBV?



Ai ai cũng biết bóng đá là môn thể thao nhưng lại có quy tắc chung nghiêm ngặt, buộc mọi tổ chức và cá nhân tham gia phải tuân thủ. Việc bầu chọn để tôn vinh thành tích của cá nhân và tập thể hàng năm là cần thiết và cần tiếp tục thực hiện. Ở Việt Nam, danh hiệu QBV hàng năm lâu nay do báo Sài Gòn giải phóng đăng cai tổ chức thực hiện, danh hiệu Siêu cúp Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức hay thấp hơn ở địa phương Nghệ An, giải bóng đá thiếu niên-nhi đồng do báo Nghệ An là chủ giải.

Câu chuyện ồn ào về QBV 2021 nói trên, thoạt nhìn thì có vẻ không ảnh hưởng gì lắm tới việc bầu chọn QBV Việt Nam 2021 khi người ta sẽ chờ kết thúc AFF Cup 2021 để bỏ phiếu và chọn ra danh sách cuối cùng đối với bóng đá nam. Còn đối với bóng đá nữ và futsal, mọi chuyện đã khá rõ, dù dịch Covid-19 khiến nhiều nội dung bị bỏ dở. Chắc chắn mọi sự vẫn dồn vào bóng đá nam dù giải V. Laegue 2021 phải hủy khi CLB HAGL đang thăng tiến rực rỡ sau thời kỳ dài các ngôi sao “bỏ cả thanh xuân ra để trụ hạng”. Và do đó, các ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh… vẫn phải chờ để có dịp chạm tay vào danh hiệu cao quý này.

ĐT tuyển Việt Nam đang rất tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Nếu không có gì đột xuất thì các ứng viên QBV của bóng đá nam hiện nay đang được cân nhắc trên cơ sở thi đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2, 3 World Cup mới đây. Ít nhất có 2 cái tên nổi bật được chú ý là Tiến Linh và Hoàng Đức khi họ lập công lớn ở ĐT Việt Nam. Hy vọng cuộc đua thú vị đang diễn ra trong nội bộ đội tuyển và sẽ rất thú vị nếu xuất hiện những nhân tố mới? Nếu ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vua AFF Cup thì cuộc bầu chọn sẽ diễn ra rất dễ dàng và chóng vánh. Người xuất sắc nhất trong chiến dịch này đương nhiên sẽ là chủ nhân QBV VN 2021.

Rất đáng mừng là ở Việt Nam, từ nhiều năm qua, đối tượng bầu chọn QBV đã được mở rộng từ các HLV đội tuyển quốc gia, HLV các CLB, chuyên gia bóng đá, đội trưởng các CLB và các nhà báo thể thao nên mọi việc về cơ bản đáp ứng và thỏa mãn với cả người trong cuộc và dư luận rộng rãi. Thế mới biết, dù bóng đá Việt vừa thoát ra khỏi “vùng trũng” nhưng công tác xã hội hóa bóng đá đã tiến những bước dài đáng tự hào.

Đó không chỉ là việc phát huy lợi thế của người đi sau, rút ra được những kinh nghiệm quý của những thành công và chưa thành công của thế giới bóng đá mà còn là ý chí vươn tầm của cả xã hội dành cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Để thấy, câu chuyện ai đó có thể ồn ào, cáu giận về danh hiệu QBV 2021 dành cho Messi như “một phần của bóng đá” thế giới luôn không tránh khỏi thì bóng đá Việt lại đang phải giải quyết câu chuyện khác, nóng bỏng hơn. Đó là vươn tầm châu lục như thế nào trong thời gian tới một khi đã giữ vững ngôi đầu khu vực?

Những ngôi sao đang phấn đấu đoạt danh hiệu QBV chính là những người đang tự trả lời câu hỏi đó trong sự ủng hộ và bầu chọn nói trên trong thời gian tới.