Xã hội Qua thăm khám miễn phí, phát hiện và điều trị nhiều căn bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt phía Tây Nghệ An Tiến sĩ Quế Anh Trâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, thăm khám miễn phí tại vùng tâm lũ xã Mỹ Lý, các y, bác sĩ đã phát hiện và điều trị nhiều căn bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh mang theo các máy móc chuyên dụng như máy siêu âm, máy điện tim, máy test đường huyết, dụng cụ khám các chuyên khoa cùng 40 loại thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân xã Mỹ Lý. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Đoàn công tác của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh mang theo nhiều máy móc đến xã Mỹ Lý, nơi vừa bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt. Qua thăm khám cho hơn 300 người dân, các y, bác sĩ đã phát hiện các triệu chứng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, vấn đề sức khoẻ cho đồng bào xã Mỹ Lý.

Cụ thể, bác sĩ Quế Anh Trâm cho biết, người dân nơi đây đã gặp phải nhiều bệnh lý, gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Trong đó có khá nhiều người dân mắc có triệu chứng tăng huyết áp, bị bệnh mạch vành, rối loạn tiền đình, thoái hóa khớp, viêm dạ dày…

Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Quế Anh Trâm (thứ 2 trái sang) cùng đoàn công tác trực tiếp đến xã Mỹ Lý khám, cấp thuốc miễn phí và nhiều quần áo cho người dân; tặng 12 bộ giường bệnh inox cho Trạm Y tế dã chiến Mỹ Lý. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Nhiều người lại gặp triệu chứng của các bệnh liên quan tiêu hoá, như sỏi tiết niệu, sỏi đường mật và một số bệnh, triệu chứng khác như viêm A, đục thủy tinh thể người già, ghẻ nước, viêm da tiếp xúc… Đối với trẻ em,có nhiều em biểu hiện suy dinh dưỡng, viêm họng, viêm tai, rối loạn tiêu hóa.

Cũng tại địa bàn xã Mỹ Lý, ngay sau khi xảy ra lũ lụt, trạm y tế dã chiến được thành lập. Mỗi ngày các y, bác sĩ trạm y tế dã chiến đã thực hiện thăm khám, điều trị bệnh cho hơn 100 lượt người dân. Bác sĩ Cự Bá Chống được tăng cường từ Trạm Y tế xã Huồi Tụ cho biết, rất nhiều người dân có triệu chứng cảm cúm, mắc các chứng bệnh ngoài da, bị thương trong quá trình chạy lũ và đào xới đất tìm của cải sau lũ...

Bác sĩ Cự Bá Chống trực tiếp xuống bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý thăm khám sức khoẻ cho những trường hợp không thể đi đến trạm y tế dã chiến. Ảnh: Hoài Thu

“Một số người do lo lắng kéo dài, kèm theo mất ngủ, ăn uống không đảm bảo nên có biểu hiện rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu, suy nhược cơ thể” - bác sĩ Cự Bá Chống cho biết.

Ngày 7/8, Đại tá Chu Huy Lương - Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (KTQP 4) cho biết, đơn vị đang thực hiện đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt ở xã Mường Típ.

Các y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn KTQP 4 đã phối hợp cùng các y, bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho 679 người dân các bản ở xã Mường Típ.

Các y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn KTQP 4 khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Mường Típ. Ảnh: Hoàng Công

Qua những thăm khám cho người dân các bản Ta Đo, Xốp Phe, Chà Lạt, Huồi Khói, Xốp Lau của xã Mường Típ, các bác sĩ cho biết những triệu chứng, bệnh phổ biến được phát hiện và giúp bà con chữa trị chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh liên quan dạ dày, viêm đường tiết niệu, cao huyết áp và các bệnh ngoài da.

Cùng với khám, cấp thuốc cho người dân với cơ số thuốc trị giá hơn 200 triệu đồng, đoàn công tác còn hỗ trợ cho 430 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt của xã Mường Típ, tổng giá trị hỗ trợ 300 triệu đồng.

Quân y Đồn Biên phòng Nậm Càn khám, cấp thuốc miễn phí tại các bản ở xã Tương Dương, Chiêu Lưu, Mường Xén. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, trạm y tế dã chiến Mỹ Lý, lực lượng y, bác sĩ tại các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cũng vào cuộc kịp thời, thăm khám và cấp phát thuốc, chăm sóc sức khoẻ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.