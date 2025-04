Quốc tế Quan chức an ninh Mỹ dùng email cá nhân để trao đổi công việc Tờ Washington Post cho biết, đội ngũ quan chức an ninh cấp cao của Tổng thống Trump sử dụng Gmail cá nhân để trao đổi công việc.

Pete Hegseth (phải) ngồi bên cạnh Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng của ông trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 14/1. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 2/4, tờ Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để trao đổi thư từ công việc ngoài ứng dụng Signal Messenger.

"Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz, đã tiến hành công việc của chính phủ thông qua tài khoản Gmail cá nhân, theo các tài liệu mà The Washington Post đã xem xét và phỏng vấn 3 quan chức Mỹ”, tờ Washington Post cho hay.

Cần lưu ý rằng, Gmail, không giống như Signal, có phương pháp mã hóa tin nhắn kém an toàn hơn, đây là một ví dụ khác về việc vi phạm các nguyên tắc xử lý thông tin nhạy cảm.

Washington Post cho biết thêm: “Một trợ lý cấp cao của ông Mike Waltz đã sử dụng dịch vụ email thương mại để trao đổi tin nhắn công nghệ cao với các đồng nghiệp tại các cơ quan chính phủ khác về các vị trí quân sự nhạy cảm và hệ thống vũ khí mạnh mẽ liên quan đến một cuộc xung đột đang diễn ra”.

Trước đó, ngày 24/3, Nhà Trắng xác nhận về một sự cố an ninh chưa từng có tiền lệ, khi tổng biên tập một tờ báo được mời vào nhóm chat của các quan chức chính phủ cấp cao, trong đó có Phó Tổng thống Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz, để thảo luận về kế hoạch tác chiến chống Houthi ở Yemen.

Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có kế hoạch sa thải bất kỳ quan chức chính quyền nào vì vụ bê bối này.