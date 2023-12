Quân đội Nga kiểm soát nhà máy than lớn nhất châu Âu

Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn bài phân tích trên tờ iDNES (Cộng hòa Séc) cho hay, nhà máy hóa chất và than cốc ở Avdeevka trước đây được coi là “hòn ngọc của đế chế công nghiệp” Rinat Akhmetov - nhà tài phiệt giàu nhất Ukraine. Nhà máy than cốc khổng lồ của ông Rinat Akhmetov đã trở thành tâm điểm của một cuộc tấn công mới của Nga. Ukraine sẽ có thể bảo vệ nó trong bao lâu?

Kể từ đầu tháng 10, quân đội Nga đã chứng tỏ rằng, họ có khả năng tự mình giành lại quyền chủ động một lần nữa và cuối cùng đã kiểm soát được thành phố nằm ở ngoại ô Donetsk.

Càng ngày các “gọng kìm” của Nga càng siết chặt hơn. Theo các nhà phân tích, quân Nga đang tiến về phía Tây Bắc và Đông Bắc thành phố.

Một trong những mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga là nhà máy than cốc, nằm ở ngoại ô phía Tây Bắc của thành phố Avdeevka - nơi được mệnh danh là "trái tim đen" của khu vực Donbass. Trong hơn 8 năm qua, Ukraine đã kiểm soát thành phố này, và biến nó thành một pháo đài.

Việc kiểm soát khu vực này không chỉ có ý nghĩa chiến thuật quan trọng mà còn mang tính biểu tượng đối với Nga. Nhà máy than cốc nằm trên một ngọn đồi, từ đây cho phép kiểm soát các khu vực phía Nam của Avdeevka. Việc Nga kiểm soát khu vực này sẽ làm phức tạp thêm tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka được xây dựng cách đây 60 năm. Giờ đây, một khu công nghiệp lớn đã trở thành chiến trường, tương tự như Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, hay Nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk. Trước cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine (2/2022), Nhà máy than cốc Avdeevka đã tuyển dụng 4.000 người, doanh nghiệp này sản xuất gần 1/3 tổng số than cốc của Ukraine và được coi là một trong những nhà máy lớn nhất trong ngành than ở châu Âu.

Nhà máy than cốc bị tấn công ngay sau cuộc nổi dậy ở Donbass, năm 2017. Tuy nhiên, ngay cả khi giao tranh đang diễn ra, Tập đoàn Metinvest vẫn đầu tư hàng trăm triệu hryvnia vào việc sửa chữa và hiện đại hóa nhà máy, và do đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động. Nhà máy Than cốc Avdeevka sản xuất 2,45 triệu tấn than cốc, ngoài ra, còn có benzen, nhựa than đá và amoni sunfat.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, việc sản xuất đã bị đình trệ. Việc sơ tán công nhân được đẩy nhanh. Những công nhân cuối cùng rời nhà máy vào ngày 7/11. Và hiện chỉ còn lại những người lính Ukraine trong “mê cung” lò than cốc, băng tải, tháp giải nhiệt và nhà máy nước. Binh lính cũng có thể trú ẩn trong một hệ thống ngầm rộng lớn. Theo một báo cáo cách đây 4 năm, có 11 hầm chứa hóa chất nằm dưới Nhà máy than cốc Avdeevka.

Câu hỏi đặt ra là người Ukraine sẵn sàng trả cái giá nào để bảo vệ thành phố này. Oleg Sentsov, một người dân Avdeevka chia sẻ: “Cá nhân tôi không xem việc thành phố bị mất quyền kiểm soát là một vấn đề nghiêm trọng. Tình hình tương tự đã từng xảy ra ở Bakhmut. Vấn đề không phải là mất kiểm soát lãnh thổ, mà là chúng ta có thể mất người, nếu chiến đấu không đúng cách”.