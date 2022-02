Quân đội Nga tiến vào Kiev

Tổng thống Ukraine đề nghị sự giúp đỡ từ nhóm Bucharest Nine

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, ông đã kêu gọi nhóm Bucharest Nine giúp đỡ, hỗ trợ Ukraine, cũng như đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga.

Nhóm Bucharest Nine được thành lập vào năm 2015 theo sáng kiến của Romania và Ban Lan. Nhóm Bucharest Nine gồm 9 quốc gia châu Âu là Romania, Ba Lan, Hungary, Bungaria, Cộng hòa Séc, Slovania, Estonia, Latvia và Lithunia. Tất cả những nước này từng thuộc ảnh hưởng của Nga trong Chiến tranh Lạnh, song hiện nay đều là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Nhóm Bucharest Nine tạo thành sườn phía đông của NATO.

Trước đó, rạng sáng nay, Tổng thống Zelensy cho rằng, các nước châu Âu sợ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, và Kiev đã bị bỏ rơi trong cuộc đối đầu với Nga.