Quán game tại TP.Vinh bị phạt vì mở cửa trong mùa dịch

Quán game tại thành phố Vinh ngang nhiên mở cửa dù đang bị cấm (Baonghean.vn)- Mặc dù UBND tỉnh chưa cho phép các điểm vui chơi giải trí, trung tâm điện tử hoạt động trở lại, nhưng một số quán game tập trung đông người tại TP Vinh vẫn ngang nhiên mở cửa mà không bị nhắc nhở, xử lý.

Thông tin từ Công an phường Bến Thủy cho biết, vào chiều 4/5, lực lượng Công an phường Bến Thủy phối hợp với Đội Quản lý Hành chính, Công an TP.Vinh trong quá trình tuần tra đã phát hiện quán game Đức Phúc, tại ngã 3 đường Bạch Liêu và Võ Thị Sáu, TP.Vinh mở cửa hoạt động, đón khách dù chưa được phép kinh doanh trở lại theo Chỉ thị 19 và Công văn số 2430 của UBND tỉnh.

Quán game Đức Phúc mở cửa trong chiều 4/5. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với ông N.C.P, trú tại khối 9, phường Bến Thủy, chủ quán game này về hành vi trên.

Trước đó, chủ kinh doanh này đã được nhắc nhở nhiều lần và cũng đã ký cam kết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Được biết, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tại quán game này có hàng chục thanh niên đang chơi game. Người chơi tại quán game không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: P.V

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ thì hành vi “Không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch” có mức xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Lực lượng chức năng đề xuất xử phạt chủ kinh doanh này ở mức 7,5 triệu đồng, yêu cầu đóng cửa hàng theo quy định.

Quán game Arena Gaming tại đường Phong Định Cảng kéo dài mở cửa trong chiều 4/5. Ảnh: P.V

Đối với quán game Arena Gaming tại đường Phong Định Cảng, theo ghi nhận của P.V cũng lén lút mở cửa trái quy định trong chiều 4/5, đại diện Công an phường Bến Thủy cho biết: "Thời điểm chúng tôi đến kiểm tra thì quán game này đóng cửa, tuy nhiên, dựa trên thông tin Báo Nghệ An đăng tải và các chứng cứ do phóng viên cung cấp, chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định."