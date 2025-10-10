Thời sự Quân Khu 4: Giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập công xuất sắc. Điều đó càng khẳng định, sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ Quân khu 4, là nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 80 năm qua.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường -

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4

Trước yêu cầu của cách mạng, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 1945, Chiến khu 4 nay là Quân khu 4 được thành lập. 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, lập nhiều thành tích, chiến công trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế. Mọi thành tích, chiến công của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ Quân khu 4. Dù trong bất luận hoàn cảnh nào, Đảng bộ Quân khu 4 cũng luôn giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện đường lối của Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Trung Kỳ, Khu ủy 4, Liên khu ủy 4. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, các Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, không ngừng đẩy mạnh chiến tranh du kích, giành dân, giữ đất, phá tề, diệt địch, phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn, là nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, vừa tích cực tác chiến, vừa củng cố hậu phương; đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng và mở rộng Liên minh chiến đấu Việt – Lào; thực hiện tác chiến phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ. Đặc biệt đã lãnh đạo đấu tranh kịp thời, nhanh chóng củng cố niềm tin, chống tư tưởng ngại khó khăn, ác liệt, đưa Lực lượng vũ trang Bình – Trị - Thiên trở về bám dân, bám đất, đẩy mạnh cuộc kháng chiến.

Bộ đội địa phương Thanh Hóa hành quân chi viện cho Mặt trận Điện Biên Phủ, tháng 1/1954. Ảnh tư liệu Đơn vị 208 - một trong những đơn vị tham gia chiến đấu trong ngày 5/8/1964 tại TP Vinh, và cũng là đơn vị bắn rơi máy bay thứ 100 của đế quốc Mỹ. Ảnh tư liệu Chiến trường Trị - Thiên - Huế. . Ảnh tư liệu Ban Tuyên huấn Quân khu chụp ảnh lưu niệm với các Anh hùng Trị Thiên tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Quân khu Trị Thiên 1972. Ảnh tư liệu

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết định, với sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời và sáng tạo của Liên khu ủy 4, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 là nòng cốt đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở vùng sau lưng địch. Cùng toàn dân đưa địa bàn Quân khu 4 trở thành căn cứ xuất phát tiến công làm nên thắng lợi trong chiến dịch Trung - Hạ - Lào. Đồng thời, tập trung xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt cho nhân dân các địa phương và huy động sức người, sức của chi viện kịp thời cho các chiến trường. Đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện, động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân khu ủy 4, Quân khu ủy Trị - Thiên, Đảng ủy Mặt trận đường 9 đã lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trên 3 chiến trường.

Bác Hồ thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 1957. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Lực lượng vũ trang ở Trị Thiên - Huế đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ngay từ đầu, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai chiếm đóng, càn quét, khủng bố, xây dựng và phát triển lực lượng tiến lên thành một chiến trường trọng yếu, một hướng tiến công quan trọng tiêu diệt sinh lực địch. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, Lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng toàn dân đập tan hệ thống phòng thủ hòng chia cắt lâu dài đất nước ta của đế quốc Mỹ, làm chủ Thành phố Huế 26 ngày đêm; đánh bại các cuộc phản công quy mô lớn của kẻ thù, giải phóng và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Cùng các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, tham gia xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc hậu phương, trực tiếp chi viện đắc lực cho các chiến trường, phối hợp cùng bạn Lào mở các mặt trận giải phóng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng và địa bàn Trung - Hạ - Lào. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân nổi dậy giải phóng Trị Thiên - Huế, thực hiện sự chi viện tối đa về mọi mặt cho các chiến trường, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, Khu ủy 4, Liên khu ủy 4, Quân khu ủy 4, Quân khu ủy Trị - Thiên, Đảng ủy Mặt trận đường 9... Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù gian khổ, ác liệt đến đâu, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội giao phó. Tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh vì nước, vì dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ oanh liệt, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 biểu hiện tập trung nhất ở ý chí, quyết tâm cao độ đánh thắng quân xâm lược, giải phóng quê hương.

“ Trong những thời điểm khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu vẫn ngời sáng một niềm tin sắt son “Một lòng theo Đảng, Bác Hồ”, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng, bám đất, bám dân, xây dựng lực lượng, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng kẻ địch mạnh hơn gấp nhiều lần.

Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Quân khu 4, năm 1979. Ảnh tư liệu

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu phát huy truyền thống quê hương “Bình, Trị, Thiên trung dũng - Thanh, Nghệ Tĩnh kiên cường”. Cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các tỉnh trên địa bàn khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ hậu phương chiến lược trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Tổ quốc; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp bạn Lào giữ vững thành quả cách mạng, góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào thủy chung, son sắt và tham gia chiến đấu, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Đảng bộ Quân khu 4 không ngừng được củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, luôn có lập trường quan điểm chính trị vững vàng, từng bước trưởng thành, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo trong thực tiễn, là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi và sự lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu. Đảng bộ Quân khu luôn quán triệt, nắm vững, thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tập hợp, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn chiến lược trọng yếu của cả nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào.

Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Chung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Chung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Chung

80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập công xuất sắc. Điều đó càng khẳng định, sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ Quân khu 4, là nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 80 năm qua.

Bước vào thời kỳ mới, trong điều kiện, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Trong nước, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “Diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường diễn biến phức tạp, khó lường. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền và cơ quan quân sự địa phương đặt ra nhiều vấn đề mới. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ Quân khu 4 càng giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 động viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 động viên chiến sĩ mới Sư đoàn 324.

Giương cao ngọn cờ cách mạng, dù trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, Đảng bộ Quân khu 4 cũng luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lãnh đạo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là bài học lớn, xuyên suốt được đúc rút từ chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu. Xây dựng vững mạnh về chính trị là nền tảng vững chắc để Lực lượng vũ trang Quân khu giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; luôn xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, vững mạnh về chính trị là vấn đề quan trọng hàng đầu và then chốt trong xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Đảng bộ Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu và tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; đồng thời làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Lãnh đạo Quân khu 4 thăm gian triển lãm quân sự.

Đảng bộ Quân khu, cấp ủy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong 80 năm lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và quá trình thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội luôn vận hành thông suốt, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo Quân Khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

80 năm lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, Đảng bộ Quân khu luôn đặt lên hàng đầu lãnh đạo công tác tư tưởng. Việc xác định công tác tư tưởng đi trước, mở đường, đã đảm bảo cho Lực lượng vũ trang Quân khu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” trên địa bàn chiến lược trọng yếu, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương của cả nước. Do đó, trong thời kỳ mới, Đảng bộ Quân khu 4 tăng cường lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, là một khối đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, bảo đảm bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh cũng luôn hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm việc với Cục Chính trị về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2025. Ảnh: Báo QK4

Chủ động, nhạy bén trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội; tuyệt đối không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Lực lượng vũ trang Quân khu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì các cấp tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo, tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị.

Cùng với các nội dung trên, vấn đề hết sức quan trọng là triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thấm nhuần sâu sắc Lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy…”, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, xác định các chủ trương, biện pháp cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế lãnh đạo, nội dung, chương trình, kế hoạch... bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kịp thời hỗ trợ hơn 40 hộ gia đình xã Ba Lòng (Quảng Trị) khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: qdnd.vn Giúp nhân dân xã Hương Thủy, T.P Huế thu hoạch lúa. Ảnh: qdnd.vn Lực lượng bộ đội đến hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Đình Tuân Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt tại xã Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần thường xuyên nắm vững tình hình, nhiệm vụ, chủ động, tích cực cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết vào hoạt động thực tiễn theo cương vị, chức trách, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, trước hết là về chính trị tư tưởng. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm; bất luận trong trường hợp nào cán bộ, chiến sĩ cũng luôn trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm Lực lượng vũ trang Quân khu luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Lãnh đạo QK4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ trong đợt huấn luyện đặc biệt.

80 năm giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, Đảng bộ Quân khu 4 đã lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh, lập công xuất sắc. Tiếp bước cha anh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.