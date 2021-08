Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021

Tham gia đoàn kiểm tra về phía Quân Khu 4 còn có đ/c: Thiếu Tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ CHQS tỉnh có đ/c Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2021; thông qua phương án, nội dung, kịch bản thực binh Thiết quân luật; phương án thực binh A2; hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung trong việc xây dựng các phương án, bổ sung chi tiết vào kịch bản, xác định các vị trí thực binh, công tác bảo đảm hậu cần, phương tiện kỹ thuật và lực lượng tham gia diễn tập đảm bảo tổ chức thực binh sát với tình hình thực tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng QK4, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập QK4 biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch chặt chẽ.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt các văn bản, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Quốc phòng liên quan đến diễn tập KVPT; làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức tập huấn cho các lực lượng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An ngay sau khi ổn định tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.