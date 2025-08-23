Xã hội Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An Sáng 23/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 (Kajiki) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc kêu gọi và vận động ngư dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Châu Khang

Theo dự báo, từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh về tình hình thời tiết, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, và huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 (Kajiki). Ảnh: Châu Khang

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng các phương án ứng phó bão, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, biên phòng và dân quân tự vệ để triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời.

Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt; xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra 4 tại chỗ. Ảnh: Châu Khang

Đồng thời, tuyên truyền nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản; các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống kho tàng, doanh trại, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và duy trì thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm, xung yếu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Việc kiểm tra lần này nhằm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại Nghệ An được triển khai đúng kế hoạch, hiệu quả và sát với thực tiễn.

Đoàn công tác kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Hải Thượng