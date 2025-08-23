Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An
Sáng 23/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 (Kajiki) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cùng đi có Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Theo dự báo, từ đêm 24 đến hết ngày 27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh về tình hình thời tiết, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, và huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng các phương án ứng phó bão, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, biên phòng và dân quân tự vệ để triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời.
Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt; xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
Đồng thời, tuyên truyền nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản; các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống kho tàng, doanh trại, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và duy trì thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm, xung yếu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Việc kiểm tra lần này nhằm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại Nghệ An được triển khai đúng kế hoạch, hiệu quả và sát với thực tiễn.
Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó: thông báo, hướng dẫn 301 phương tiện/1.208 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời người dân lên bờ trước khi bão đổ bộ.
Đến 10 giờ ngày 23/8, toàn tỉnh có 2.501 phương tiện/10.638 lao động đã neo đậu tại bến; 415 phương tiện/2.599 lao động còn đang hoạt động trên biển đều giữ liên lạc thông suốt và nắm chắc thông tin về bão, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm.
BĐBP Nghệ An đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Ngoài nhiệm vụ phòng chống bão, các đơn vị BĐBP còn tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ địa phương. Trong các ngày 22-23/8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp đoàn viên, thanh niên và phụ huynh học sinh trên địa bàn vệ sinh khuôn viên trường học, phát quang bụi rậm, sửa chữa bàn ghế, hệ thống thoát nước, chằng chống mái tôn… nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2025 - 2026.
BĐBP Nghệ An đề xuất Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành lệnh cấm biển từ 5 giờ ngày 24/8/2025; đồng thời chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Nghệ An hướng dẫn các tàu vận tải tại cảng vào nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để ứng phó kịp thời.