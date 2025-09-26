Xã hội Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 Bualoi tại Nghệ An Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, chiều 26/9, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 10 tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh trung bình 30km/h. Theo dự báo, từ ngày 26/9 – 30/9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Quân khu 4 đã nghe báo cáo nhanh về phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật và huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng dân quân phường Cửa Lò giúp bà con ngư dân sắp xếp tài sản và neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng các phương án ứng phó bão, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, biên phòng và dân quân tự vệ để triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến của bão, duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật; tiếp tục kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh các phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Tuyên truyền nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản; các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống kho tàng, doanh trại, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và duy trì thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm, xung yếu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.