Quân khu 4 kiểm tra huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/4, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả huấn luyện, xây dựng chính quy tháng thứ nhất, năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tháng đầu huấn luyện của đơn vị, đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tháng đầu huấn luyện tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra các mặt công tác chuẩn bị, nội dung thực hành huấn luyện, việc duy trì thực hiện kế hoạch, tiến trình biểu hàng ngày, hàng tuần; giáo án huấn luyện; phương pháp huấn luyện, giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy; nhận thức về chính trị, điều lệnh đội ngũ; công tác xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

Qua kiểm tra cho thấy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê huấn luyện, giáo án bài giảng, sổ sách ghi chép của các đối tượng bảo đảm đầy đủ; nhận thức thực hành của bộ đội về các nội dung đã được huấn luyện bảo đảm tốt; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến rõ nét; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ,100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu kết luận, Đại tá Hoàng Duy Chiến đánh giá cao chất lượng huấn luyện tháng thứ nhất năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của trên về các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt chế độ thông qua giáo án bài giảng, bồi dưỡng cho đội ngũ các cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Thực hiện đúng phương châm, quan điểm, sự kết hợp trong huấn luyện; chủ động huấn luyện toàn diện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra, sát yêu cầu nhiệm vụ, đạt chất lượng cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu./.