Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ; các nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; lãnh đạo các binh chủng; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự hội thảo, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.