Quản lý chặt các khu cách ly y tế tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo Covid-19

Sáng 20/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thực hiện kiểm tra các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh; đánh giá công tác quản lý các khu cách ly tập trung.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra tại các khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Trung Thành

Từ ngày 7/10 đến nay, các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận đã thực hiện tiếp nhận 1.822 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam hồi hương. Trong quá trình cách ly y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ngành Y tế Nghệ An đã kịp thời phát hiện 90 người mắc Covid-19; kịp thời đưa đi điều trị và bảo vệ an toàn cho các công dân khác trong khu cách ly.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu cách ly, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hết sức trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đặc biệt là lực lượng làm việc tại các khu cách ly đã hết sức, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tuy vậy, do số lượng công dân trở về quá đông, trong khi cơ sở vật chất khu cách ly thiếu, lực lượng "mỏng"... nên công tác cách ly y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Nguy cơ dịch từ những người trở về lây lan trong khu cách ly ra cộng đồng là rất lớn.

Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường lực lượng để quản lý hiệu quả các khu cách ly; thường xuyên tổ chức đánh giá, và rút ra bài học kinh nghiệm để công tác quản lý tại các khu cách ly hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cần lên phương án tổ chức di chuyển các F1 và những công dân đang cách ly sang địa điểm phù hợp hơn; tiếp tục rà soát lại các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly để thông báo về địa phương theo dõi, quản lý và xét nghiệm theo quy định.