Quản lý chặt điểm sạc xe điện tại các toà chung cư tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (TP. Hà Nội), tại nhiều chung cư trên địa bàn Nghệ An, ngoài trang bị thêm thiết bị PCCC thì các ban quản trị cũng đang lên kế hoạch, tìm biện pháp an toàn để cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Tiềm ẩn cháy nổ khi sạc xe điện

Công tác phòng cháy, chữa cháy hiện đang được chính quyền địa phương, ban quản trị các toà chung cư, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng quan tâm hơn bao giờ hết.

TP. Vinh hiện có khoảng 80 chung cư, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, hiện nay các chung cư, chung cư mini, nhà trọ cao tầng trên địa bàn Nghệ An vẫn tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ như đường vào chật hẹp khiến phương tiện chữa cháy, cứu hộ khó tiếp cận; nhiều căn hộ có "chuồng cọp" bịt kín, thiếu phương tiện PCCC… Bên cạnh đó, một nguy cơ tiềm ẩn là việc sạc xe điện tại các tầng hầm chung cư vẫn còn mất an toàn.

Hiện nay, xe điện là phương tiện khá phổ biến tại các chung cư trên địa bàn TP. Vinh, trung bình mỗi toà có từ 20 – 50 xe điện, thường được sạc dưới tầng hầm. Theo quan sát, các công tác phòng cháy có nhiều bất cập như không bố trí điểm sạc điện riêng cho xe điện, khu vực sạc thiếu thông thoáng, nhiều vật dụng che kín, thiếu aptomat tự động ngắt điện khi quá tải… Trong khi đó, lượng người sử dụng xe điện ngày càng tăng, thường sạc cùng một lúc vào giờ tan tầm nên nguy cơ quá tải và chập cháy hiện rõ.

Nhiều xe điện dưới các tầng hầm chung cư. Ảnh: Quang An

Cùng với đó, thói quen sạc pin xe điện của người dân cũng đáng báo động. Nhiều người sạc pin quá thời gian cần thiết, thậm chí cắm sạc qua đêm, tần suất sạc liên tục, sạc trong nhiệt độ cao, sạc ngay khi mới sử dụng – thời điểm ắc quy chưa nguội… Ngoài ra, một số hộ dân thay sạc, thay ắc –quy xe điện không đảm bảo chất lượng, giá rẻ khiến nguy cơ chập cháy tăng cao.

Tại vụ cháy lớn ở chung cư mini Khương Hạ, TP. Hà Nội, nguyên nhân ban đầu theo chính quyền địa phương cho biết là vào thời điểm sự việc xảy ra, tại tầng 1 của tòa nhà có 70 xe máy và khoảng 30 xe điện. Trong quá trình cắm sạc, hệ thống điện đã bị quá tải dẫn đến chập cháy. Ngay sau đó, khói bốc lên cầu thang bộ, thang máy, dẫn đến các lối thoát nạn đều bị ảnh hưởng, gây nên vụ hoả hoạn thương tâm.

Vụ cháy xe điện khi đang sạc tại phường Cửa Nam, TP.Vinh ngày 7/9. Ảnh cắt từ camera an ninh

Trên địa bàn TP. Vinh cũng mới xảy ra tình trạng cháy xe điện khi đang sạc pin. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 23h giờ 40 phút tối 7/9 tại nhà anh N.Q.T., ở phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An và được camera giám sát ghi lại.

Theo đó, chiếc xe máy điện của nhà anh T. trong lúc đang sạc thì bất ngờ khói đen bốc ra, sau đó, ngọn lửa bùng lên. Chủ nhà cho biết, rất may mắn là thời điểm đó gia đình đã kịp thời dập lửa, nếu không tai hoạ khó lường. Điều đáng nói, chiếc xe của gia đình sử dụng 2 năm qua được kiểm tra thường xuyên. Để thấy, việc xe điện cháy nổ bất ngờ trong lúc sạc điện có thể xảy đến bất cứ lúc nào và cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đang sử dụng xe điện có thói quen sạc chưa đúng cách.

Thói quen sạc pin quá lâu, sạc qua đêm là một trong những nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ xe điện. Ảnh: Quang An

Quản lý chặt điểm sạc xe điện

Trước nguy cơ tiềm ẩn từ các vụ cháy liên quan đến xe điện, hiện nay, ban quản trị các toà chung cư đang tiến hành nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân sử dụng xe điện trong quá trình sạc.

Chung cư Tân Phúc, TP.Vinh tiến hành thay mới toàn bộ đường dây điện tại khu vực sạc xe trong ngày 18/9. Ảnh: Quang An

Chung cư Tân Phúc, TP.Vinh có hơn 200 căn hộ với 37 xe máy điện, xe đạp điện. Trong sáng 18/9, ban quản trị toà nhà đã tiến hành sửa chữa, thay thế đường dây điện sạc cho các dòng xe điện tại chung cư.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Ban quản trị chung cư Tân Phúc cho biết: Vụ cháy chung cư tại Hà Nội khiến chúng tôi rất lo lắng, do đó, ban quản trị đã thống nhất chỉnh trang lại khu vực sạc xe điện của cư dân. Tất cả xe điện sẽ tập trung về 1 khu vực, đảm bảo thông thoáng, có bảo vệ trông coi 24/24h. Đường điện sạc được làm mới hoàn toàn, có aptomat tự ngắt điện nếu quá tải… Cư dân nếu sắp xếp xe điện lộn xộn vào khu vực khác sẽ bị nhắc nhở và yêu cầu chấp hành đúng quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sạc xe điện tại chung cư Tân Thịnh. Ảnh: Quang An

Tại chung cư Tân Thịnh, công tác PCCC tại các điểm sạc xe điện cũng được Ban quản trị toà nhà siết chặt. Khu vực sạc xe điện ở tầng hầm đã được bố trí riêng biệt, không lẫn vào khu vực xe khác và gần sát với điểm trông coi của bảo vệ để có thể xử lý kịp thời các tình huống.

Ông Lê Văn Hường – Trưởng BQT chung cư Tân Thịnh cho biết: Công tác PCCC hiện nay được cư dân chung cư rất quan tâm và chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ hệ thống PCCC tại chung cư. Riêng đối với khu vực sạc xe điện, chúng tôi đã bố trí đường điện riêng, không sử dụng chung với đường điện của toà nhà, do đó, khi xảy ra sự cố về điện sẽ hạn chế được mức độ nguy hiểm. Ngoài ra, yêu cầu cư dân sử dụng xe điện sắp xếp thời gian sạc xe hợp lý, tốt nhất là sạc ban ngày, không sạc qua đêm và chung cư cũng đã quy định từ 0h hàng ngày trở đi sẽ ngắt nguồn điện tại khu vực sạc xe để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, những trường hợp hút thuốc, mang vật dễ cháy dưới tầng hầm nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thói quen sạc pin ngay sau khi mới sử dụng xe (lúc ắc quy còn nóng) cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Quang An

Ông Hoàng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: Địa bàn phường có khá nhiều chung cư cao tầng (10 toà) nên công tác PCCC cũng được đặt lên hàng đầu. Những ngày qua, chính quyền địa phương, công an phường cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các chung cư, đặc biệt là chấn chỉnh tình trạng sạc xe điện thiếu khoa học, không đảm bảo an toàn tại các tầng hầm toà nhà. Đối với những toà chung cư không đảm bảo PCCC, do vượt quá thẩm quyền nên địa phương sẽ kiến nghị lên thành phố, cơ quan chức năng xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho các cư dân sinh sống.

Trước đó, ngày 13/9/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3031/CAT-PV01 chỉ đạo các giải pháp cấp bách tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó yêu cầu Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC, nhất là triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ.

Chính quyền phường Vinh Tân kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn. Ảnh: Quang An