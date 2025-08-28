Thời sự Quân nhân Nga, Lào, Campuchia luyện tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình Khối quân nhân Nga, Lào và Campuchia cùng các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam tối nay tham sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga, hộ tống khối Quốc kỳ đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga - Lục quân, Hàng không Vũ trụ và Hải quân.

Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ nhiều vùng, miền trên toàn nước Nga.

Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang cách mạng chủ lực của dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh dân tộc, dân tộc 2 nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vững chắc, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia: Trong tình hữu nghị đoàn kết lâu đời giữa 2 nước, Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau và chiến đấu, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ngày nay, Quân đội 2 nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 2 nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền bỉ lâu dài”.

33 quân nhân trong khối Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Quảng trường Ba Đình.

Họ còn rất trẻ.

Các quân nhân thuộc biên chế của Trung đoàn Chỉ huy số 154 Preobrazhensky, một đơn vị đặc biệt có lịch sử truyền thống gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga.

Trung đoàn đảm nhiệm các nhiệm vụ nghi lễ, tổ chức đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

114 chiến sĩ thuộc đoàn Quân đội nhân dân Lào đến quảng trường Ba Đình.

Đây đều là các quân nhân tiêu biểu. Trong đó, một số từng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất của Việt Nam và lễ duyệt binh trên quảng trường Đỏ (Nga).

Thiếu tá Phouththavong Manotham - Khối trưởng Khối quân nhân Quân đội nhân dân Lào (người cầm kiếm).