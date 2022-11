Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: Cô gái sông La tài năng

(Baonghean.vn) - Về thăm khu tái định cư Piêng Luống (xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp) những ngày này, thấy rằng, bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi được an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới, vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở của người dân và cấp ủy, chính quyền…

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Lê Kỳ Đại luôn dành tất cả tình yêu thương cho các học trò. Chính tình yêu ấy giúp các em U9 Sông Lam Nghệ An vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mang đến động lực lớn để các em tỏa sáng hơn trên sân cỏ.

(Baonghean.vn) - Ngoại trừ Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn phải lo chạy trốn suất xuống hạng, vòng đấu cuối của V.League 2022 chả khác gì “phiên chợ chiều”. Nhiều khả năng trận đấu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Nam Định chỉ là cuộc tập dượt của những cầu thủ trẻ.

(Baonghean.vn) - Bế mạc Liên hoan Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở Quỳnh Lưu, Quế Phong; Thành phố Vinh cho phép bán hoa dạo tại 2 địa điểm... là những nội dung chính trong ngày 15/11.

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 2h30 ngày 15/11, tại một ngôi nhà hoang ở xóm 2, xã Thượng Sơn (Đô Lương), Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Bình (SN 1994), trú tại xóm 2, xã Thượng Sơn (Đô Lương) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/930-18/11/2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH Nghệ An thăm, chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Sau nhiều ý kiến phản ánh, chiều 15/11, TP.Vinh đã thống nhất tạo điều kiện cho phép bán hoa dạo tại 2 điểm trên địa bàn, yêu cầu người bán hoa và người dân chụp ảnh, mua hoa thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.