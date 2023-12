Quan tâm phát triển, giới thiệu sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách tại Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát (Nghĩa Đàn) vừa được đưa vào sử dụng. Đây là điểm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP… của các cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu điểm giới thiệu sản phẩm, hàng hoá phục vụ du khách

Hàng năm, Nghệ An đón khoảng 5 triệu lượt du khách đến tham quan. Tuy nhiên, thực tế lâu nay khách du lịch đến Nghệ An rất khó để tìm cho mình những món quà là sản phẩm mang bản sắc truyền thống của địa phương. Thị trường quà tặng lưu niệm vẫn còn đơn điệu và chưa tạo được dấu ấn mặc dù tỉnh có khá nhiều làng nghề truyền thống (chế tác đá mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, dệt thổ cẩm, ươm tơ dệt lụa, thêu ren, chạm khắc, các sản phẩm chế biến từ nông sản, hải sản,…). Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút và phát triển lĩnh vực kinh tế du lịch.

Một góc Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh tư liệu

Vì vậy, để du lịch tỉnh nhà phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có, mang lại nguồn thu lớn, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đời sống, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Nghệ,… thì việc xây dựng các phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm để phát triển các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Điểm du lịch Khu du lịch sinh thái và Khách sạn Hòn Mát của Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý thuận lợi nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm và các dịch vụ hấp dẫn như: check-in chụp ảnh tại đồi hoa rộng 1,5 ha, du thuyền trên đập nước, thưởng thức các món ăn đặc sản trên nhà hàng nổi thủy tạ, câu cá, cắm trại, tổ chức các các buổi team building, gala dinner… Ngoài ra còn có các dịch vụ giáo dục trải nghiệm, thể thao dưới nước…

Nghệ An có 422 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên; là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận. Ảnh: TH

Trong các chương trình tham quan du lịch, bên cạnh các nhu cầu chính về ăn nghỉ, đi lại và thăm thú thì nhu cầu mua sắm của du khách đặc biệt là mua các sản phẩm quà lưu niệm tại địa phương cũng rất được quan tâm. Do vậy, Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát mong muốn và tâm huyết xây dựng phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm lưu niệm tại điểm du lịch để trưng bày và bán các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm cho du khách, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến; khuyến khích du khách chi tiêu và quảng bá hình ảnh du lịch. Qua đó, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện kinh tế, đặc biệt là vùng nông thôn.

Xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Thực hiện đề án “Phát triển một số sản phẩm, hàng hoá lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025”, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Nghĩa Đàn lựa chọn địa điểm, hỗ trợ Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Hòn Mát xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch sinh thái và Khách sạn Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 12/12 vừa qua, phòng trưng bày đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công trình có kết cấu thép 2 tầng, với diện tích phòng trưng bày 117,6 m2.

Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch sinh thái và Khách sạn Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: TH

Có 5 nhóm sản phẩm được trưng bày, gồm: sản phẩm chế biến nông sản, thực phẩm; chế biến hải sản; thủ công mỹ nghệ; đồ uống, thảo dược; trang sức, với khoảng 30 sản phẩm các loại của khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là khu vực kết nối, gặp gỡ trao đổi thông tin chi tiết về sản phẩm, doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày với các đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu mua hàng hóa và liên kết sản xuất.

Ông Lê Đức Ánh – Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng hóa lưu niệm do Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát làm chủ đầu tư. Công trình được hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây là điểm đến du lịch nông thôn, phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát có trách nhiệm, quản lý khai thác, sử dụng công trình được hỗ trợ theo quy định và đúng mục đích hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy trình vận hành sử dụng theo các quy định của pháp luật”.

Nhiều sản phẩm hàng hoá phục vụ khách du lịch được trưng bày. Ảnh: TH

Phòng trưng bày là nơi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh; Kết hợp phát triển du lịch gắn với tiêu thụ hàng hóa tại các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Công Thương, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Lộc và chủ đầu tư tham quan phòng trưng bày. Ảnh: TH

Việc đưa phòng trưng bày đi vào hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Đặng Trọng Tấn – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát cho biết: "Doanh nghiệp xây dựng công trình và nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới qua hướng dẫn của Sở Công Thương. Chúng tôi cam kết quản lý, đưa vào khai thác, sử dụng đúng mục đích hiệu quả. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và quảng bá tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP,… cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh".