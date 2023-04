Quán triệt Quy định số 85 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là những nội dung chính được thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2023.

Sáng 20/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Theo đó, có 6 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm Quy định 85 mà cán bộ, đảng viên cần tránh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thông tin về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật.

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện từ ngày 3/1 đến ngày 15/3/2023 đã nhận về nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm.

Tính đến hết ngày 2/4, đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tập hợp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nhóm vấn đề: bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; giá đất,...

Việc tổng hợp ý kiến nhân dân đã được thống kê đầy đủ, có số liệu rõ ràng của các bộ, ngành, địa phương. Công tác tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân được thực hiện ngay trong quá trình lấy ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Bộ, ngành có nhiều nội dung quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai để nghiên cứu, tiếp thu..

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quý I/2023. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 7,75% (đứng thứ 14/63 tỉnh, thành của cả nước). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 7,03% (riêng công nghiệp ước tăng 8,65%); khu vực dịch vụ ước tăng 10,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 0,91%.



Trong quý II/2023, các cấp, các ngành cần tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia;

Cùng đó, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại; Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới, bao gồm tuyên truyền kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2023), kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2023) và 205 năm Ngày sinh C. Mác (5/5/1818 -5/5/2023).