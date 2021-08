Quân y biên phòng tình nguyện vào tâm dịch

Quản lý đường biên giới dài, địa bàn rộng, trong suốt gần 2 năm qua, BĐBP Nghệ An đã thành lập 1 sở chỉ huy tiền phương rút gọn tại huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao công tác phòng, chống dịch. Đơn vị cũng đang duy trì 34 chốt cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động, 23 tổ đón lõng, 46 tổ công tác, trạm kiểm soát biên phòng… với hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng BĐBP, Công an, Quân sự, Hải quan, Y tế, Dân quân… tham gia thực hiện nhiệm vụ. BĐBP Nghệ An cũng điều động 50 cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Đại úy Nguyễn Văn Bình - Quân y Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn trọng điểm. Ảnh: Hùng Phong

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đội ngũ quân y tại các đơn vị BĐBP Nghệ An luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cán bộ quân y thường xuyên chủ động giám sát phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và địa bàn phụ trách. Tham gia tiếp nhận, phân luồng, sàng lọc và vận chuyển công dân nhập cảnh từ Lào, cũng như từ vùng dịch về các khu cách ly của địa phương kịp thời, đảm bảo an toàn. Cùng với đó, phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An và các cơ sở y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Hiện nay, BĐBP Nghệ An đã thành lập tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tổ chức huấn luyện kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên quân y cơ quan và các đơn vị cơ sở...