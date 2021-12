Quảng bá các sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An tại TP. Hà Nội

Hội chợ lần này diễn ra tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông từ ngày 16 - 19/12 có sự góp mặt của 72 đơn vị, doanh nghiệp, chủ thể OCOP với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu đến từ Hà Nội và 14 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thành Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại hội chợ năm nay, tỉnh Nghệ An tham gia quảng bá, trưng bày 29 sản phẩm OCOP tiêu biểu đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Là một trong những địa phương có số lượng gian hàng lớn nhất tại hội chợ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Quang An

Những năm qua, chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP được tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 16/21 huyện, thành, thị tổ chức đánh giá, phân hạng và có sản phẩm đạt hạng sao. Theo đó, toàn tỉnh đã có 113 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên; trong đó, có 87 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm 77,0%; có 26 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm 23%.



Các sản phẩm OCOP Nghệ An được đánh giá rất dồi dào về số lượng, phong phú về thể loại, chất lượng, giá trị sản phẩm được gia tăng qua từng năm. Thu nhập của người dân được nâng lên, góp phần mang lại nhiều kết quả thiết thực và đã trở thành động lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương đến các đơn vị trong và ngoài nước. Ảnh: Quang An

Thông qua hội chợ lần này, tỉnh Nghệ An mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Nghệ An tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế; Kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống các siêu thị, nhà phân phối, đơn vị cung ứng cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; Hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định...

Hội chợ cũng là dịp để các chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trong tỉnh giao lưu, giới thiệu, quảng bá kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Đồng thời, tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của tập đoàn AEON; tạo điểm nhấn kích cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm.